При сжигании это вещество оставляет после себя лишь чистую воду, что никак не навредит природе.

Природный водород потенциально может стать одним из инструментов преодоления зависимости человечества от ископаемых источников энергии. Поэтому новые месторождения этого ресурса открывают не только экономические возможности для определенных стран, но и могут помочь остановить глобальное изменение климата, пишет Ecoportal.

Международная группа исследователей обнаружила большой природный источник природного водорода в Албании - маленькой балканской стране на побережье Адриатического моря. Детали о найденном источнике водорода исследователи опубликовали в журнале Science.

Согласно отчету ученых, подземный водный бассейн, расположенный на глубине 950 метров, ежегодно выделяет наружу примерно 200 тонн природного водорода. Это в 1000 раз больше, чем в других подобных системах, найденных учеными. Проанализировав геологическую структуру этого места, ученые сделали предположение, что потенциальные запасы природного водорода здесь могут составлять от 5000 до 50 000 тонн.

Как отмечает Ecoportal, это открытие дает надежду на то, что природный водород на самом деле может быть значительно более распространенным на нашей планете, чем считалось до сих пор. При этом вариантов его использования достаточно много.

Главное преимущество водорода - его безопасность для экологии. Если использовать это вещество в качестве топлива, то побочным следствием будут лишь тепло и вода.

Сейчас в мире начинается водородная лихорадка: всё больше стран приобщаются к поискам источников водорода на своей территории, отмечает Ecoportal.

