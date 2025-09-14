Ученые выявили еще один тип личности.

Все мы знаем о существовании двух типов личности - экстраверты и интроверты. Оказалось, что люди, с точки зрения психологии, делятся еще и на амбивертов, и на отровертов. Узнайте, какой тип личности у вас и чем все четверо отличаются друг от друга.

Кто такой отроверт - новый термин и смысл

Рами Камински, психиатр из Нью-Йорка, впервые открыл этот тип личности в 2025-м году. Он написал книгу "Дар не принадлежать" ("The Gift of Not Belonging"), в которой описал, что дети, которые преуспевают в личном общении, испытывают дискомфорт в больших группах людей.

Он назвал их "отровертами" и сделал вывод, что отроверт - это человек, которого нельзя назвать ни экстравертом, ни интровертом. Такая личность, вроде бы, и не чурается общества, но согласна в нем присутствовать, только если ей самой будет это приятно. "Веселье ради веселья" - это не ее выбор, отроверты ищут глубинные смыслы вместо поверхностных наслаждений.

У отровертов, по мнению Камински, мышление более оригинальное, чем у интровертов и экстравертов, а суждения независимы от общества. Отроверты склонны устанавливать глубокие и прочные связи, они больше ценят качество, чем количество. Для них важна аутентичность, в то время как конформизм, наоборот, чужд. И такой тип личности, как правило, не доверяет любым массовым движениями, партиям, клубам по интересам и организациям.

Интроверт, экстраверт, амбиверт и отроверт - какая разница

Для того чтобы быстро разобраться в отличиях перечисленных психотипов, нужно понимать, что каждый из них собой представляет. Так, интроверт - это человек, которому наедине с собой всегда комфортнее, чем в обществе. Ему не нужна компания, даже друзья, а тем более большое количество знакомых - с людьми он быстро устает, да и общий язык находит трудно. Тишина для интроверта - целебный источник, в котором тот черпает вдохновение. Популярное заблуждение, что интроверт - всегда замкнутая и скромная личность, не соответствует действительности. Такой человек вполне может общаться с другими людьми, но потом ему всегда нужно восстановиться. Взаимодействие с окружающими его не наполняет, а истощает.

Экстраверт - это явная противоположность интроверту. Яркая и активная личность, которая не представляет своей жизни без общения и новый знакомств. Для экстраверта важно, чтобы с ним постоянно что-нибудь происходило, иначе энергия начинает утекать. Человек с таким типом личности предпочитает находиться в гуще событий, много общаться и постоянно испытывать какие-то эмоции. В одиночестве и тишине ему находиться крайне тяжело.

Третий тип - амбиверт - это нечто среднее между экстравертом и интровертом. Человек с такой психикой ведет себя по-разному в зависимости от настроения, внутреннего состояния и обстоятельств. У амбиверта могут проявляться характеристики двух вышеописанных типов в разных жизненных ситуациях.

Заключительный тип личности, отроверт, который ввел в обиход доктор Камински, на данный момент не признан психиатрами официально. Предполагается, что ученый изобрел еще один подвид, чтобы выделить людей, которых нельзя отнести к уже существующим типам. Вероятно, Камински пытался показать, что "не чувствовать себя частью какой-то группы" - это нормально, это не дефект. Тем не менее, официальная, научно доказанная, психиатрия все-таки склоняется к тому, что людей, все-таки, можно поделить на два, максимум - на три типа.

