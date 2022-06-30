Тридцатого июня украинские школьники узнают, как они сдали свои ЗНО для поступления в ВУЗ. УНИАН подготовил поздравления с поступлением в вуз в картинках и стихах, а также собрал лучшие пожелания для будущих студентов.
Прикольные поздравления с поступлением в ВУЗ
Это событие - шаг во взрослую жизнь, поздравляю с поступлением. Желаю, чтобы учеба не прошла даром. Желаю получить достойную профессию и интересную работу. Пусть годы студенчества наполнятся яркими, веселыми и добрыми впечатлениями, любая идея легко воплощается в реальность, а успех сопутствует во всём.
С поступлением поздравляю,
Учёбы отличной желаю,
Пусть не будет трудностей много
И всегда будет светлой дорога.
Друзей новых желаю найти,
На месте не стоять и расти.
Пусть в удовольствие учёба будет,
И окружают лишь добрые люди.
Поздравляю с поступлением! Пусть эта новая ступень в твоей жизни принесет успех и радость, пусть все твои стремления будут достигнуты. Желаю тебе покорить все вершины и достигнуть цели, которые были поставлены.
***
Поздравляю с поступлением и хочу пожелать после успешного старта смело и уверенно продолжить начатый путь, преодолевая любые препятствия и преграды на пути к успехам и победам. Пусть каждый день несёт в себе что-то интересное и особенное, пусть новые знания открывают перед тобой большие просторы возможностей и желаний.
Тебе удалось все экзамены сдать,
Для поступления баллы набрать.
Теперь больше ты не абитуриент,
Ты в начале пути, настоящий студент.
Желаю тебе удачных свершений,
В учебе успехов и ярких мгновений.
Добейся поставленных целей, дерзай!
Ты можешь добиться всего, так и знай!
Поздравляю с поступлением. Желаю с этим событием обрести новые силы. Желаю уверенно двигаться в направлении успеха. Желаю интересной учёбы и много радостных событий для юной души. И пусть все цели будут покорены. Пусть тобой постоянно движет любовь, безустанный интерес и стремление быть счастливым человеком!
***
Поздравляю с поступлением! Позади остались трудности и переживания, а впереди отныне ждут только бесконечные и быстрые взлеты, победы и улыбки, новые возможности и покорения. Поздравляю тебя!
Тебя поздравлю с поступлением,
Твой выбран путь, твоя дорога.
И будет правильным решение,
А в жизни ждет открытий много.
Перед тобой открылась дверь
В мир ценностей, науки, знаний.
Ты только лишь в себя поверь,
Пусть все исполнятся желания!
С поступлением! Мне очень приятно осознавать то, что у тебя получилось достичь цели, к которой проделан такой долгий и трудный путь. Пусть это событие придаст силы для дальнейших рывков и достижений. Поздравляю!