Как поздравить будущего студента с успешной сдачей теста и новой жизнью - узнайте в материале УНИАН.

Тридцатого июня украинские школьники узнают, как они сдали свои ЗНО для поступления в ВУЗ. УНИАН подготовил поздравления с поступлением в вуз в картинках и стихах, а также собрал лучшие пожелания для будущих студентов.

Прикольные поздравления с поступлением в ВУЗ

Это событие - шаг во взрослую жизнь, поздравляю с поступлением. Желаю, чтобы учеба не прошла даром. Желаю получить достойную профессию и интересную работу. Пусть годы студенчества наполнятся яркими, веселыми и добрыми впечатлениями, любая идея легко воплощается в реальность, а успех сопутствует во всём.

С поступлением поздравляю,

Учёбы отличной желаю,

Пусть не будет трудностей много

И всегда будет светлой дорога.

Друзей новых желаю найти,

На месте не стоять и расти.

Пусть в удовольствие учёба будет,

И окружают лишь добрые люди.

Поздравляю с поступлением! Пусть эта новая ступень в твоей жизни принесет успех и радость, пусть все твои стремления будут достигнуты. Желаю тебе покорить все вершины и достигнуть цели, которые были поставлены.

***

Поздравляю с поступлением и хочу пожелать после успешного старта смело и уверенно продолжить начатый путь, преодолевая любые препятствия и преграды на пути к успехам и победам. Пусть каждый день несёт в себе что-то интересное и особенное, пусть новые знания открывают перед тобой большие просторы возможностей и желаний.

Тебе удалось все экзамены сдать,

Для поступления баллы набрать.

Теперь больше ты не абитуриент,

Ты в начале пути, настоящий студент.

Желаю тебе удачных свершений,

В учебе успехов и ярких мгновений.

Добейся поставленных целей, дерзай!

Ты можешь добиться всего, так и знай!

Поздравляю с поступлением. Желаю с этим событием обрести новые силы. Желаю уверенно двигаться в направлении успеха. Желаю интересной учёбы и много радостных событий для юной души. И пусть все цели будут покорены. Пусть тобой постоянно движет любовь, безустанный интерес и стремление быть счастливым человеком!

***

Поздравляю с поступлением! Позади остались трудности и переживания, а впереди отныне ждут только бесконечные и быстрые взлеты, победы и улыбки, новые возможности и покорения. Поздравляю тебя!

Тебя поздравлю с поступлением,

Твой выбран путь, твоя дорога.

И будет правильным решение,

А в жизни ждет открытий много.

Перед тобой открылась дверь

В мир ценностей, науки, знаний.

Ты только лишь в себя поверь,

Пусть все исполнятся желания!

С поступлением! Мне очень приятно осознавать то, что у тебя получилось достичь цели, к которой проделан такой долгий и трудный путь. Пусть это событие придаст силы для дальнейших рывков и достижений. Поздравляю!

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