Популярный китайский маркетплейс давно заинтересовал украинцев.

Temu - это онлайн-площадка, которая работает почти так же, как ее аналоги - AliExpress, Amazon или Allegro. На маркетплейсе большинство товаров китайского производства, преимущество в том, что продавцы могут без посредников реализовывать свои товары через сайт.

Почему так популярен Temu - что это за феномен

Онлайн-площадкой пользуются люди из разных стран, в том числе, жители Украины. Temu Ukraine - удобный аналог для многих наших с вами сограждан, если необходимо купить товары для дома, одежду, обувь, аксессуары, предметы для авто и другие разные товары.

Первая причина популярности сервиса в том, что Temu - магазин, где цены заметно ниже, чем на аналогичных площадках - том же Алиэкспрессе или Аллегро. Таковы условия самого маркетплейса - согласно им, продавцы обязаны ставить ценники ниже, чем у конкурентов. Запрещены одинаковые товары от разных производителей с разными ценами - Тему "пропустит" тот, у которого самая низкая цена. По крайней мере, это требование есть, но нет гарантий, что все продавцы его выполняют.

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Вторая причина популярности, кроме низких цен, заключается в возможности бесплатной доставки. Это очень подкупает человека, который хочет заказать товар. Те, кто пользовался Алиэкспресс, знают, что там нужно было или искать продавцов, которые отправляют бесплатно, или переплачивать за доставку. Так что, Тему - магазин, которому удалось за счет привлекательных торговых предложений и огромного количества рекламы в интернете завоевать доверие у людей.

Преимущества и недостатки покупок на Temu

Если вы не уверены, можно ли покупать на Тему, то рекомендуем вам ознакомиться с перечнем положительных и отрицательных сторон таких сделок. К несомненным плюсам китайского маркетплейса можно отнести:

очень низкие цены;

большой выбор товаров;

защита персональных данных;

безопасный метод оплаты;

возможность отменить заказ до отправки и вернуть деньги;

бесплатная доставка;

бесплатный возврат в течение трех месяцев;

фото и видео обзоры;

купоны, акции и скидки.

Кроме того, вы можете выиграть скидочный купон, благодаря которому стоимость вещей в корзине будет намного ниже. Для того чтобы это сделать, нужно зайти в мобильное приложение Temu и прокрутить барабан, а система автоматически выдаст вам ту скидку, которую вы выиграли. Иногда удается даже получить совершенно уникальное предложение - возможность приобрести товар бесплатно. Важно понимать, что бонус с барабаном актуален только для пользователей мобильного приложения Тему - сайт такой функции не поддерживает.

Среди негативных ситуаций, которые могут произойти при взаимодействии с Тему, обнаружены потери посылок, низкое качество товаров и несоответствие предложенным размерным сеткам для одежды. Во избежание разочарования от размера лучше ориентироваться на отзывы реальных людей, уже купивших интересующий вас товар. Также из-за неправильного описания могут возникнуть проблемы с количеством товара - вы решили, что заказали упаковку кисточек для макияжа, а приехала одна.

Как заказывать товары с Temu

Можно ли с Тему заказать в Украину? Конечно, для этого вам нужно выполнить несколько простых шагов:

выбрать товары, которые вы хотите заказать, и добавить их в корзину;

перейти в корзину;

нажать кнопку "Оформить заказ";

во всплывающем окне выбрать - войти или зарегистрироваться в Temu;

указать адрес доставки;

перейти к оплате товаров;

выбрать способ оплаты и способ доставки;

добавить купон, если он есть;

оплатить товары картой онлайн.

Как только сервис обработает вашу оплату, а на это уходит, как правило, не больше 5 секунд, вы увидите, сколько займет доставка вашего заказа с Temu - доставка в Украину, чаще всего, быстрая. По отзывам пользователей, товар им приходит за 2-4 недели. Кроме того, вы самостоятельно можете посмотреть, как долго вам придется ждать заказ. Для этого нужно зайти в личный кабинет, найти историю заказов и выбрать тот, который был оформлен сейчас. Вверху отображается ориентировочный срок доставки, а также полная информация о посылке и ее статусе.

Куда приходят посылки с Тему

Это самый главный вопрос, который часто задают пользователи, но для того чтобы не мучиться им, надо понять логику. Когда вы заполняете поле "выбрать способ доставки", то выбираете перевозчика для своей посылки. Это может быть Meest Express, Новая почта или даже Укрпочта. Наиболее удобный способ доставки для многих украинцев - это как раз Новая почта.

Преимущество в том, что как только продавец с Temu упакует товар и сделает международный ТТН, посылка сразу же отобразится в приложении Новой почты. Вы сможете увидеть, что накладная сформирована, но посылка не отправлена, и как только она "поедет" к вам, также у вас получится это отследить.

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