Именно поведение родителей побуждает взрослых детей разрывать отношения с ними.

Воспитание детей - непростая задача и большая ответственность. Сложность этого процесса многие родители на самом деле не осознают, что приводит к ошибкам и, как следствие, к психологическим травмам у ребенка. Писательница и дипломированный психолог Мариэлиса Рейес на страницах издания Yourtango рассказала о 10 вредных чертах характера родителей, на которые их дети потом обижаются десятилетиями.

Очень часто уже взрослые дети жалуются на то, что во времена их детства родители не уважали их личных границ и вообще демонстрировали то или иное токсичное поведение. Итак, вот топ черт характера, которые дети, когда вырастают, ненавидят в своих родителях:

Неуважение к личным границам ребенка. Психотерапевт Шон Гровер LCSW говорит, что во взрослой жизни такие дети все же пытаются установить для родителей определенные границы, чтобы те не вмешивались в личную жизнь. Но делать это очень трудно, поскольку их научили, что стремиться к собственной независимости - это эгоизм. Навязывание ребенку чувства вины . Нет ничего более болезненного, чем родители, которые пытаются убедить своих детей в том, что они виноваты. Это не только вызывает у этих детей чувство обиды и гнева, но и может иметь разрушительные последствия впоследствии. По словам клинического психолога Дэниела С. Лобеля, во взрослой жизни такие дети имеют проблемы с близостью и доверием. Неумение извиняться за собственные ошибки . Родители, которые отказываются отвечать за свои ошибки, должны помнить, что это тоже имеет последствия. Дети таких родителей чувствуют себя неуверенно и думают о себе, как о недостойном человеке во взрослой жизни. Особенно, если за ошибки самого ребенка его всегда наказывали. Использование унижения как формы наказания . По словам эксперта по детскому развитию Марлены Ромеро, унизительные комментарии родителей могут превратиться в самосбывающееся пророчество, которое приведет к тому, что дети поверят в любые недостатки, в которых родители их обвиняют. Особенно травматичным является прилюдное унижение, на глазах посторонних людей. Чрезмерная опека . Для психологического развития ребенку нужен определенный уровень свободы. Исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что поощрение независимости детей приводит к повышению мотивации, уверенности и самооценки. Это потому, что дети знают, что справятся с любыми проблемами, которые подкинет им жизнь. И наоборот, ребенок будет чувствовать себя неуверенно, если в своей чрезмерной заботе родители будут делать за него все - от завязывания шнурков до выбора высшего учебного заведения после окончания школы. Агрессивное обращение с ребенком. Согласно исследованию 2022 года, людям, которые подверглись плохому обращению со стороны родителей, было труднее общаться. Невозможность чувствовать себя в безопасности рядом с родителями создает напряжение в их отношениях. Из-за этого это тяжелое напряжение становится бременем, которое медленно перерастает в обиду, которая приводит к полному разрыву отношений с родителями. Нереалистичные ожидания от ребенка . Некоторые родители постоянно требуют от своих детей совершенства. Чтобы компенсировать собственные неудачи в жизни, такие родители пытаются сделать собственного ребенка своим главным достижением в жизни. Однако для ребенка завышенные ожидания, которые на него возлагают родители, становятся причиной депрессии, тревоги и других проблем с психическим здоровьем. Финансовое "насилие" над ребенком. Чрезмерное ограничение ребенка в собственных финансах несет ряд негативных последствий для его психологического развития, свидетельствуют многочисленные исследования. Умаление успехов своих детей . Некоторые родители могут испытывать зависть к определенным успехам своих детей, говорит психотерапевт Энни Райт. Это нормально, но только до тех пор, пока из-за зависти родители не начинают преуменьшать в глазах ребёнка значимость этих успехов.

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Как писал УНИАН, 38-летний миллиардер Нихил Камат дал совет начинающим предпринимателям. По его словам, если вы хотите начать бизнес, стоит обратить внимание на то, "что делают дети". Ведь именно они будут формировать потребительские тренды через 10-20 лет.

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Также мы рассказывали, как самостоятельно повысить уверенность в себе. По словам психолога, в этом вам поможет формирование нескольких простых ежедневных привычек.

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