Он отметил, что эти стили воспитания только усложнят жизнь детей.

Воспитание детей может быть одним из самых пугающих путешествий, в которое отправляется человек. Родители являются людьми-новичками, поскольку им приходится разбираться во всем по ходу дела.

Родительство не сопровождается подробным руководством и правда в том, что не существует единственного "правильного способа" воспитания указал Марк Треверс, доктор философии, американский психолог, пишет Forbes. Тем не менее, есть стили воспитания, которых следует избегать любой ценой, поскольку некоторые из них могут иметь крайне негативные последствия для детей.

Три самых опасных стиля воспитания, согласно психологическим исследованиям

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1. Авторитарное воспитание

Авторитарное воспитание, согласно исследованию характеризуется низкой теплотой и высоким поведенческим контролем. Оно представляет собой стиль воспитания, который является очень жестким. Этот подход часто делает сильный акцент на послушании и дисциплине, оставляя мало места для диалога или компромисса.

Авторитарное воспитание заключается в применении правил без объяснений. Оно создает семьи, в которых правила соблюдаются ради правил, без учета точки зрения ребенка.

Согласно исследованию Всемирного журнала социальных наук, авторитарное воспитание может подавлять эмоциональное, социальное и академическое развитие ребенка многими способами. Дети в такой среде могут расти, чувствуя, что их мнение и эмоции не имеют значения. Следовательно, их самооценка будет снижаться, и они могут заметить трудности в самоутверждении в жизни.

Более того, отсутствие тепла и привязанности может создать эмоциональную дистанцию ​​между родителем и ребенком. Эта отчужденность может препятствовать развитию безопасности отношений, которая необходима для построения здоровых отношений во взрослой жизни.

Дети, воспитывающиеся в авторитарных семьях, также могут усвоить страх неудачи, поскольку они, скорее всего, научатся ассоциировать ошибки с наказанием, а не с ростом. В результате они могут стать чрезмерно тревожными и перфекционистскими, или в тяжелых случаях крайне непослушными, поскольку они могут попытаться вернуть себе независимость любой ценой.

2. Воспитание "невмешательством"

Согласно исследованию, воспитание "невмешательством" также известное как попустительское воспитание - характеризуется теплотой и заботой, но минимальными ожиданиями.

Такой стиль означает, что дети должны просто делать то, что им хочется, родители устанавливают мало правил и берут на себя роль друга. В свою очередь, детям разрешается значительная часть независимости, и они часто избегают дисциплины. Хотя общение часто открытое, этому стилю не хватает структуры и границ, необходимых детям для успешности.

Хотя попустительское воспитание может показаться полезным на первый взгляд, оно часто приводит к отсутствию руководства и ответственности. Представьте себе родителя, который никогда не навязывает время сна, вместо этого позволяя ребенку бодрствовать сколько тот хочет. Хотя это может привести к краткосрочной гармонии, в конечном итоге ребенок будет лишен сна и не сможет сосредоточиться на уроках. Со временем у него даже могут начаться проблемы с учебой. Родители могут рассуждать так, что они не хотят ограничивать свобод ребенка или создавать конфликт, но отсутствие границ в конечном итоге застает ребенка врасплох.

Родители, придерживающиеся принципа невмешательства, также склонны игнорировать плохое поведение.

Без четких границ или руководства дети вседозволяющих родителей часто с трудом различают правильное и неправильное. Такое отсутствие структуры заставляет их усваивать много уроков трудным путем, а ненужные риски и ошибки могут стать нормой.

3. Невовлеченное воспитание

Невовлеченное воспитание, согласно исследованию предоставляет детям высокую степень свободы, но с минимальным участием или поддержкой. Родители удовлетворяют основные потребности ребенка в еде, жилье и одежде, но остаются эмоционально отстраненными и невовлеченными. Они редко общаются, мало заботятся и навязывают мало ожиданий.

Невовлеченное родительство часто напоминает пренебрежение, хотя в большинстве случаев и непреднамеренно. Представьте себе родителя, который много работает и - хотя он и следит за тем, чтобы у его ребенка была еда и крыша над головой - редко взаимодействует с ним на личном уровне. Такой стиль воспитания также может усугубить одиночество ребенка.

Вред, причиненный невовлеченным воспитанием, может быть глубоко укоренившимся и долгосрочным. Дети в таких семьях часто чувствуют себя брошенными и неважными, и их самооценка будет страдать в первую очередь.

В более позднем возрасте им, скорее всего, будет трудно сформировать доверительные отношения. Более того, без надлежащего руководства они могут вести себя рискованно, испытывать трудности в учебе и не развивать основные жизненные навыки.

Изоляция, которую они чувствуют, может проявляться в виде тревоги, депрессии или даже поведенческих проблем, поскольку они могут действовать в отчаянной попытке привлечь к себе внимание, какое только могут, как предполагает исследование.

Хотя невозможно и нереально быть "идеальным родителем", знание того, чего следует избегать, может иметь большое значение. Когда мы подходим к воспитанию детей с теплотой, соответствующими границами и искренним желанием общаться и заботиться, мы создаем такую ​​среду, в которой дети могут по-настоящему быть успешными.

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