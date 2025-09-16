Ученые подчеркнули важность придерживаться одного и того же времени сна и пробуждения.

В новом исследовании были использованы биоданные, собранные о более чем 88 000 человек. Исследование показало, что плохое качество сна связано с увеличением частоты возникновения по меньшей мере 172 заболеваний, включая все от астмы до вируса опоясывающего лишая, пишет Science.

Указывается, что в отличие от многих других исследований, которые в основном сосредотачиваются на самооценке привычек сна людей, то есть, сколько времени они спят в день, оно базировалось на данных Британского биобанка, который является долгосрочной базой данных о здоровье и биопробах.

Издание отмечает, что это дало исследователям гораздо больше информации для работы. Например, им удалось установить взаимосвязь между такими факторами, как стабильность циркадных ритмов людей и то, насколько последовательно они придерживались одного и того же времени сна и пробуждения.

Видео дня

Ученые привели пример, что по меньшей мере 92 заболеваний в 20% могут развиваться, если у человека есть плохие привычки, связанные со сном. В частности, если человек привык ложиться спать после 00:30, то есть, в необычное время для сна, он на 257% имеет риск диагностирования цирроза печени.

Кроме этого, значительные изменения режима сна изо дня в день на 261% повышают риск вероятности гангрены в течение 6,8-летнего периода исследования.

В публикации объясняется, что нередко люди вечером позволяют себе немного алкоголя и, соответственно, поздно ложатся спать. Вероятно, именно эта привычка и связана с риском возникновения цирроза печени.

Также есть предположение, что если у человека время сна меняется ежедневно, тогда он реже придерживается других привычек, например, диеты или физической активности. Как известно, эти привычки также связаны со многими другими заболеваниями.

Ученые Пекинского университета и Военного медицинского университета в Китае в исследовании, которое было опубликовано в журнале Health Data Science, также отметили важность сна.

"Наши выводы подчеркивают недооцененную важность регулярности сна", - сказал старший автор Шенфен Ван.

Он отметил, что хотя позднее ложение спать и вредно, но, возможно, есть и другие факторы, на которые стоит обратить внимание.

Отмечается, что если человек по определенным причинам ложится спать не раньше 01:00, но при этом успевает выспаться до 08:00 утра, тогда это не так уж и плохо.

В любом случае, говорится в статье, не стоит ставить под сомнение свои жизненные выборы. Просто не теряйте из-за них сон.

Полезные советы по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что исследования показали, что средиземноморская диета может улучшить память, когнитивные способности, и в целом обеспечить более живой ум. Объясняется, что все потому, что основными продуктами средиземноморской диеты являются оливковое масло, а также большее количество рыбы, чем мяса.

Также мы писали, что доктор медицинских наук Фрэнк Дюмон объяснил, что люди допускают определенные ошибки при попытке избавиться от жира на животе. Он заявил, что сокращение потребления пищи и увеличение физической активности не способствуют здоровому и устойчивому снижению веса. Исследования показали, что при таком подходе пациенты с трудом сбрасывают вес, а удерживают его еще труднее. Поэтому, он дал совет, что не стоит делать и какие привычки следует ввести.

Вас также могут заинтересовать новости: