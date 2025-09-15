Усердные тренировки и дефицит каллорий не принеут результата на длинной дистанции.

Доктор медицинских наук Фрэнк Дюмон назвал главные ошибки, которые люди совершают в попытке избавиться от жира на животе, и что нужно делать, чтобы достичь значительных и долгосрочных результатов в похудении.

В статье для портала EatThis Дюмон отметил, что сокращение потребления пищи и увеличение физической активности не способствуют здоровому и устойчивому снижению веса. Он ссылается на многочисленные исследования, кеоторые показывают, что при таком подходе пациенты с трудом сбрасывают вес, а удерживают его ещё труднее. И на это есть несколько причин.

Ваш организм переходит в режим накопления. Если вы едите меньше и больше занимаетесь спортом, чтобы создать дефицит калорий, он пытается накапливать жир, даже когда вы пытаетесь его сбросить.

Если вы едите меньше и больше занимаетесь спортом, чтобы создать дефицит калорий, он пытается накапливать жир, даже когда вы пытаетесь его сбросить. Вы чувствуете усталость. Если вы тренируетесь, чтобы сжигать калории, и одновременно ограничиваете их потребление, ваш организм экономит энергию, вызывая чувство усталости и ещё больше затрудняя выполнение упражнений.

Если вы тренируетесь, чтобы сжигать калории, и одновременно ограничиваете их потребление, ваш организм экономит энергию, вызывая чувство усталости и ещё больше затрудняя выполнение упражнений. Вы боретесь со своей физиологией. Если вы пытаетесь похудеть так, что организм сопротивляется вам на каждом шагу, неудивительно, что большинство людей со временем просто сдаются и возвращаются к тому, что делали до диеты.

Как вывод – доктор Дюмон называет 5 главных ошибок, которые препятствуют вашему похудению.

1. Вы смотрите только на весы

Весы не показывают всей картины, и состав тела важнее веса. Если вы смотрите только на весы, вы не учитываете состав тела, место потери жира и тип потерянного жира.

2. Вы думаете, что потеря веса всё исправит

Многие верят, что похудение улучшит их здоровье и решит другие проблемы. Однако ожирение, и в частности нездоровое абдоминальное ожирение и жир на животе, являются симптомами скрытых проблем, включая метаболические и эмоциональные.

3. Вы создаете дефицит калорий, не исправляя свой метаболизм

Как отмечает Дюмон, наблюдения показали, чтго подход с дефицитом калорий не работает в долгосрочной перспективе и не приводит к желаемому улучшению здоровья.

"Если вы не меняете свой рацион и не меняете причины своего питания, вы не решаете корень проблемы. Если вы сосредотачиваетесь только на том, сколько вы едите и сколько калорий сжигаете во время физических упражнений, любой успех, вероятно, будет кратковременным", подчеркивает он.

4. Вы сосредоточены на цифрах, а не на здоровье.

Да, наблюдать за снижением цифр и изменениями в фигуре захватывающе, однако истинная цель здорового похудения - похудеть устойчивым и здоровым способом и, в конечном итоге, улучшить общее состояние здоровья, отмечает врач.

Это означает устранение корня проблем: метаболических нарушений и выбора продуктов питания, не соответствующих потребностям организма. Когда вы решаете основные проблемы, то сможете терять жир правильно и гораздо более устойчиво.

5. Вы тренируетесь слишком усердно

"Если вас волнует только сжигание калорий, возможно, более интенсивные нагрузки на первый взгляд имеют смысл. Но это не то, что нужно организму с метаболическими нарушениями и ожирением", - отмечает Дюмон.

Он подчеркивает: нужно тренироваться безопасным способом, который можно выполнять изо дня в день и который действительно доставляет удовольствие. В идеале следует тренироваться в зонах низкой интенсивности, которые позволяют организму лучше сжигать как углеводы, так и жиры в качестве топлива. Это стимулирует организм к восстановлению нарушенного метаболизма.

Что делать, чтобы избавиться от жира в области живота?

Сосредоточьтесь на улучшении своего здоровья, а не на весах или внешнем виде. Помните, что вес — не корень проблемы.

Обсудите с врачом, за какими параметрами вам действительно нужно следить, чтобы оценить свой успех.

Употребляйте продукты, которые соответствуют потребностям вашего метаболизма и с которыми вы можете справиться. Сосредоточьтесь на том, что вы едите, а не на том, сколько вы едите.

Занимайтесь спортом с умом. Выбирайте безопасные для вас упражнения, которые вы можете постепенно увеличивать. Сосредоточьтесь на тренировках с низкой интенсивностью.

Ранее диетолог назвала 5 закусок, которые помогут сжигать жир на животе.

