Кошки могут помнить важные события жизни до трех лет.

Каждый, у кого есть кошка, знает, что они могут быть очень умными, но насколько хорошо они запоминают вещи? И как насчет их памяти на людей - в частности, как долго они будут помнить вас, если вы уедете на длительный срок.

Как пишет wecb.fm, память кошек на удивление хороша. У кошек около 300 миллионов нейронов, что больше, чем у собак, у которых около 160 миллионов нейронов. Это дает им возможность запоминать такие вещи, как свои имена и, возможно, даже звук вашего голоса.

Однако память у них работает по-разному. Эксперты утверждают, что кошки обладают кратковременной памятью, которая может длиться до шестнадцати часов, что помогает им в повседневном выживании. Они помнят, где лежит их еда или где найти безопасное место в доме, чтобы спрятаться.

Видео дня

Поэтому, хотя они могут не помнить конкретный день, когда виделись с вами в последний раз, они с большей вероятностью вспомнят практические вещи, связанные с их повседневной жизнью.

Что касается долговременной памяти, то, согласно исследованиям, кошки могут помнить важные события жизни до трех лет - если эти события достаточно значимы для них. Однако, как и у людей, с возрастом, обычно около двенадцати лет, их память может начать ослабевать.

Помнят ли кошки своих хозяев?

Но будут ли кошки помнить своих хозяев, особенно если те уехали на какое-то время? Ответ экспертов однозначен - "да". Кошки обладают уникальной способностью формировать привязанности, и они помнят своих компаньонов, особенно потому, что именно они обеспечивают их основные потребности в выживании - еду, кров и уход. Это делает их связь с вами сильной, и они обычно хранят эту память всю жизнь, если только старение не начинает сказываться на их памяти.

Кроме того, у кошек очень развито обоняние, которое играет огромную роль в том, как они запоминают окружающую среду и близких им людей. С помощью обоняния они ориентируются в мире и метят свою территорию, поэтому неудивительно, что они могут запоминать:

Дорогу домой.

Где находится их кровать, туалет и игрушки.

Успокаивающий запах вашей одежды или знакомый запах вашей машины.

Так что после длительного отсутствия ваш пушистый друг с такой же вероятностью узнает вас, как и вы его, подытоживается в статье.

Ранее УНИАН расказывал о 5 самых спокойных пород кошек, которые принесут в дом гармонию и уют.

Вас также могут заинтересовать новости: