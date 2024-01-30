Попробуйте угадать, какой вид кофе подобрали для Дев и Скопрпионов.

Для каждого знака Зодиака в сети подобрали вид кофе, который наиболее подходит им по духу.

Овен - черный кофе

Будучи огненными знаками, Овны, как правило, вспыльчивы и конкурентоспособны. Они не случайно являются первыми знаками Зодиака, ведь они хотят быть первыми и во всем остальном в своей жизни. В честь этого тип кофе, которым должен быть Овен, - это чашка горячего черного кофе, приготовленного из зерен арабики средней обжарки.

Телец - ванильный капучино

Тельцов, кажется, часто критикуют за упрямство, но это не без оснований. Также представители данного знака не просто любят отдых, они на них полагаются. Потому их кофе - тот, который они смогут заказать в любое время и в любом месте. И это определенно ванильный капучино.

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Близнецы - растворимый кофе в пакетиках

Близнецы обладают детским любопытством, которое делает их невероятно социальными и многогранными. Им часто хочется быть в двух местах одновременно, потому они почти всегда в движении. По этой причине, пакетики для кофе на одну порцию - идеальный тип кофе для Близнецов, потому что их легко бросить в сумочку и взять с собой куда угодно.

Рак - горячий мокко

Раки считаются самыми чувствительными, эмоциональными и чуткими из всех знаков Зодиака. Они большие добряки, невероятно лояльны и любят уют. И как прирожденные домоседы, эти знаки жаждут комфорта. Учитывая это, тип кофе, который как нельзя лучше им подходит, - горячий мокко.

Лев - фраппучино

Львы амбициозны, исполнительны, горды, энергичны и страстны. Они отличаются своим энтузиазмом. Представители данного знака искренне верят в то, что нужно жить полной жизнью. Вот почему их вид кофе - фраппучино. Приготовленное из смеси эспрессо, льда и молока, оно очень соответствует образу жизни Льва.

Дева - фильтр-кофе

Девы - друзья, которые самые ответственные в компании, они за всех пишут списки дел и так, как будто от этого зависит их жизнь. Девы повышают свою самооценку от каждой маленькой задачи, которую они выполняют, потому что знают, - каждая из них способствует чему-то большему. Вот почему их тип кофе - это фильтр-кофе. Такой кофе часто ассоциируется с чрезмерным трудолюбием и вовлечением. И почти каждый фанат кофе скажет вам, что качество напитка, который вы в итоге получите, того стоит.

Весы - кортадо

Весы одержимы балансом и симметрией. Они не только известны как талантливые дизайнеры и декораторы благодаря своему чутью, но и стремятся развивать это в себе во всех аспектах своей жизни. С учетом вышесказанного, Весы ассоциировать только с одним типом кофе -кортадо (готовится из равных частей молока и равных частей эспрессо).

Скорпион - карахильо

Существует немало сортов кофе, которые можно было бы рассмотреть для Скорпиона. Но, учитывая, что эти знаки известны как "совы", больше всего им подойдет кофе с алкоголем, например, карахильо, который ассоциируется с ночной жизнью.

Стрелец - эфиопский кофе

Стрельцы умеют видеть позитив в любой ситуации. По совпадению, они также считаются одними из самых удачливых знаков Зодиака. Они особенно предприимчивы, поскольку каждую возможность - хорошую или плохую - как шанс учиться и расти. Также их считают заядлыми путешественниками. Именно поэтому Стрельцу подойдет эфиопский кофе.

Козерог - кофе в капсулах

Козероги любят корпоративное восхождение. Они трудоголики, которые чрезвычайно целеустремлены в карьере, известные своей способностью преодолевать невзгоды. Учитывая, что эти знаки Зодиака работают больше, чем любой другой знак зодиака, их кофе должен быть таким, который не потребует от них отходить от стола более чем на 5 минут. По этой причине Козерог предпочитает кофе в капсулах.

Водолей - молекулярный кофе

Водолеи превыше всего ценят свою индивидуальность. Они склонны придерживаться самых непопулярных мнений и гораздо больше интересуются разговорами об изменении мира. Также Водолеи считаются гуманистами Зодиака. Потому их тип кофе - молекулярный, который делают не из кофейных зерен.

Рыбы - чагаччино

Считается, что Рыбы унаследовали все жизненные уроки и мудрость, полученные всеми предыдущими знаками. Они невероятно интуитивны. Однако это не всегда идет им на пользу. Часто тяжелые эмоции, вызванные физическим миром, могут быть непреодолимыми. Именно тогда они убегают из созданных собой миров. По этой причине, если бы Рыбы были каким-либо сортом кофе, то это был бы кофе с добавлением грибов - чагаччино.

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