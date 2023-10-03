Если в один год некоторые деревья дали чрезмерный урожай, то в следующий он будет значительно меньше.

Если в этом сезоне у вас был плохой урожай яблок, возможно, стоит внести некоторые изменения в выращивание, чтобы получить лучший урожай в ближайшие годы. В статье для independent.co.uk Чи Чи Данфорд, главный садовник Sculpture by The Lakes, Ботанического сада и арт-площадки под открытым небом в Дорсете, дал полезные советы, как улучшить урожай и рассказал, какие сорта яблок самые вкусные.

К плохому урожаю яблонь приводят в основном погодные условия. Например, поздние заморозки в апреле и мае повредят соцветия. Холодные или ветреные погодные условия во время сезона цветения также не позволят опылителям выполнять свою работу.

Если в один год некоторые деревья дают чрезмерный урожай, то в следующий он будет меньше. Прореживание перенасыщенных цветочных бутонов и плодов может предотвратить это.

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Существуют сотни сортов яблонь, поэтому учитывайте несколько факторов при выборе того, что выращивать.

Во-первых, решите, как вы будете использовать фрукты, и определите, хотите ли вы десерт, кулинарию или двойную цель. Кроме того, подумайте о том, сколько времени у вас есть, чтобы их использовать. Некоторые сорта могут храниться несколько месяцев, другие – всего неделю или меньше. Лучше всего выбрать несколько сортов, где время сбора распределено с августа по октябрь.

Во-вторых, учитывайте устойчивость к болезням. Некоторые сорта нелегко выращивать и они подвержены различным заболеваниям, хоть и очень вкусные.

В-третьих, подумайте о своем пространстве для выращивания, потому что яблоням нужно много солнца, чтобы хорошо расти. Если ваше пространство ограничено, выбирайте более компактные сорта, привитые на карликовом подвое. Если ваша почва очень бедная, вам следует выбрать более сильный подвой.

Данфорд рекомендует следующие сорта яблок:

Дискавери - очень привлекательные плоды с ярко-красной кожицей. Хрустящие, сочные с острым свежим вкусом. Время сбора в начале августа.

Джеймс Грив - урожай обильный и регулярный. Фрукты имеют мягкую текстуру, сочные и терпкие. Он не очень хорошо хранится, но его очень вкусно есть свежим, а также использоватьдля выпечки или приготовления сока. Время сбора-с конца августа до начала сентября.

Эгремонт Рассет - происходит из викторианской эпохи. Он имеет уникальный ореховый вкус, а текстура напоминает твердую грушу. Время сбора - конец сентября.

Красный Фальстаф - хрустящий и сочный, ярко-красная кожура с мякотью светло-кремового цвета. Он очень урожайный и может хорошо расти в любом саду, потому что он самоплодный, устойчивый к болезням и морозостойкий. Время сбора конец сентября.

Дополнительные советы по выращиванию

Следите за тем, чтобы деревья хорошо поливали и мульчировали. Молодые деревья должны получать от четырех до пяти литров воды один раз в неделю в теплые и сухие месяцы с мульчирующим компостом толщиной около 5 см или хорошо перепревшим навозом.

Убедитесь, что деревья не засеяны травой, пока они не вырастут, так как трава будет конкурировать с питательными веществами и водой.

Зимой обрежьте мертвые, поврежденные и больные ветви. Вы также должны удалить веточки, растущие внутрь, и соприкасающиеся веточки.

После "июньского падения", когда яблони естественным образом сбрасывают плоды в начале лета, вы должны проредить деревья до одного-двух плодов на гроздь. Обрежьте все плоды деформированной формы, поврежденные или со шрамами, пока они не станут однородными, оставив один или два лучших плода на грозди.

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