Дело идет к зиме, а значить пора подумать о саде. Нельзя просто забыть о фруктовых деревьях, в том числе о яблонях, после лета, когда они приносили радость своими плодами. Впереди их ждет тяжелое время и холод, поэтому деревьям нужен тщательный уход, чтобы следующим летом можно было снова насладиться вкусными и сочными плодами.
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Как ухаживать за молодыми яблонями осенью – это важно помнить
Уход за деревьями в осенний период очень важен, ведь впереди зима. Подготовка в этот период проходит в несколько этапов:
- зачистка стволов;
- удобрение;
- обработка от болезней и вредителей;
- утепление стволов перед первыми холодами.
Необходимо помнить важный нюанс при зачистке стволов – прирост. Если он составляет менее 30 сантиметров, то убирать крупные ветки нельзя, ведь это может ослабить дерево. Главное удалить сухие, слабые, поломанные побеги и те, которые отходят под углом от 25 до 40 градусов от ствола.
Чем лучше обработать яблони осенью – избавит от насекомых
Зачастую под корой деревьев зимуют различные насекомые. До весны они могут сильно навредить яблоне, а то и вовсе "убить" растение, поэтому от них нужно избавиться еще осенью.
Лучше всего для обработки использовать:
- железный или медный купорос - 1%-ый раствор;
- мочевину - 5%-ый раствор;
- бордосскую жидкость - 3 %-ый раствор;
- кабамид - 500 грамм на 10 литров воды.
Как правило, обработка проходит поздней осенью после того, как опадут листья, но до заморозков. При этом для опрыскивания выбирают сухой и безветренный день.
Чем полить яблоню осенью – обеспечит хороший урожай в новом сезоне
Внесение удобрений является не менее важным шагом, чтобы сохранить сад зимой и получить урожай в следующем сезоне. Лучше использовать проверенные удобрения, которые точно будут работать, поэтому от народных методов советуем отказаться.
Для полива рекомендуется выбрать:
- 30 грамм сернокислого калия из расчета на 10 литров раствора для яблони и груши;
- раствор монофосфата калия – максимум 15 грамм на 10 литров воды;
При этом важно помнить, что каждые три года нужно вносить в качестве удобрения двойной суперфосфат - 30 грамм на квадратный метр.
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