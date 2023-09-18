Подготовка сада к холодам - едва ли не самое важное. Если не "законсервировать" плодовые деревья, то на следующий сезон можно лишиться урожая.

Дело идет к зиме, а значить пора подумать о саде. Нельзя просто забыть о фруктовых деревьях, в том числе о яблонях, после лета, когда они приносили радость своими плодами. Впереди их ждет тяжелое время и холод, поэтому деревьям нужен тщательный уход, чтобы следующим летом можно было снова насладиться вкусными и сочными плодами.

УНИАН разбирался, что делать с деревьями после плодоношения

Как ухаживать за молодыми яблонями осенью – это важно помнить

Уход за деревьями в осенний период очень важен, ведь впереди зима. Подготовка в этот период проходит в несколько этапов:

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зачистка стволов;

удобрение;

обработка от болезней и вредителей;

утепление стволов перед первыми холодами.

Необходимо помнить важный нюанс при зачистке стволов – прирост. Если он составляет менее 30 сантиметров, то убирать крупные ветки нельзя, ведь это может ослабить дерево. Главное удалить сухие, слабые, поломанные побеги и те, которые отходят под углом от 25 до 40 градусов от ствола.

Чем лучше обработать яблони осенью – избавит от насекомых

Зачастую под корой деревьев зимуют различные насекомые. До весны они могут сильно навредить яблоне, а то и вовсе "убить" растение, поэтому от них нужно избавиться еще осенью.

Лучше всего для обработки использовать:

железный или медный купорос - 1%-ый раствор;

мочевину - 5%-ый раствор;

бордосскую жидкость - 3 %-ый раствор;

кабамид - 500 грамм на 10 литров воды.

Как правило, обработка проходит поздней осенью после того, как опадут листья, но до заморозков. При этом для опрыскивания выбирают сухой и безветренный день.

Чем полить яблоню осенью – обеспечит хороший урожай в новом сезоне

Внесение удобрений является не менее важным шагом, чтобы сохранить сад зимой и получить урожай в следующем сезоне. Лучше использовать проверенные удобрения, которые точно будут работать, поэтому от народных методов советуем отказаться.

Для полива рекомендуется выбрать:

30 грамм сернокислого калия из расчета на 10 литров раствора для яблони и груши;

раствор монофосфата калия – максимум 15 грамм на 10 литров воды;

При этом важно помнить, что каждые три года нужно вносить в качестве удобрения двойной суперфосфат - 30 грамм на квадратный метр.

Ранее УНИАН писал, что можно сделать с опавшими яблоками.

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