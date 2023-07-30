Рассказываем, куда девать урожай яблок и как лучше всего поступить с падалицей.

Падалицей дачники называют те плоды, которые пикируют с ветки на землю из-за болезней, сильного ветра или непогоды. Некоторые из них можно сразу употребить в пищу, а с другими придется повозиться. УНИАН расскажет, куда девать гнилые яблоки в саду, чтобы применить их с толком.

Нужно ли убирать опавшие яблоки - совет аграриев

Главное, что нужно запомнить обязательно - категорически запрещено игнорировать падалицу. То есть, сомневаться в том, можно ли оставлять опавшие яблоки под яблоней, не стоит - ответ резко отрицательный. В противном случае падалица станет причиной инфекции в почве и даже в самом дереве, а вы потом не оберетесь проблем. Иногда случается так, что яблоки падают на землю из-за вредителя-плодожорки. Если такие плоды останутся лежать рядом с растением, то насекомое быстро переместится на здоровые плоды, чтобы уничтожить их.

Можно ли выбрасывать гнилые яблоки на огород

Гнилые яблоки, как удобрение, отлично подходит для многих посадок - как минимум, вы можете закопать их в отдельном месте на участке. Если вам нравится такой способ, то будьте внимательны - посыпайте слой яблок толстым слоем грунта в 10-15 см, иначе вскоре на месте "захоронения" появятся плодовые мушки. Помните, что просто так выбросить гнилые плоды - не лучшая идея. Также вы можете высыпать падалицу в компост, добавив золу или доломитовую муку, чтобы не допустить высокой кислотности.

Видео дня

Можно ли закапывать яблоки в грядки

Опытные дачники знают, что некоторые растения отлично реагируют на гнилые яблоки, как удобрение, например:

крыжовник;

малина;

смородина;

плодовые деревья.

Для того чтобы удобрять кустарники падалицей, отсортируйте их, а потом измельчите лопатой. Сделайте борозду вокруг куста, внесите слой яблок, затем слой перегноя и грунта, толщиной 15 см, а сверху замульчируйте опилками или соломой.

Удобрение деревьев производится несколько иначе - точно нельзя для такой процедуры брать червивые и гнилые плоды. Отобранные яблоки также нужно измельчить лопатой, отмерить от приствольного круга 10 см и закопать удобрение вокруг ствола на глубине 15 см.

Вас также могут заинтересовать новости: