Такая рыбка является полупрозрачной.

На глубине пресноводных потоков Юго-Восточной Азии живет рыба, которая издает звуки, превышающие 140 децибел. Такой звук может с легкостью конкурировать с ревом реактивного двигателя, который взлетает всего в 100 метрах от человека, пишет Forbes.

Речь идет о даниоцелле церебрум, которая имеет тело длиной всего 12 мм и является полупрозрачной рыбкой, сливающейся с водой, в которой она живет.

Данионелла церебрум (Danionella cerebrum) происходит из мелководных пресноводных потоков Мьянмы. Такая среда известна своими мутными водами, где рыба сливается с окружающим видом своим почти невидимым телом, защищая себя от хищников, которые подкрадываются повсюду.

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Согласно исследованию, эта рыба может издавать звуки высокой амплитуды, которая превышает 140 децибел на расстоянии длины ее тела. Если сравнить, то обычный разговор между людьми достигает около 60 децибел, стук отбойного молотка на строительной площадке достигает примерно 120 децибел.

"Способность издавать звуки такой высокой амплитуды для такого маленького организма заключается в уникальном звукообразующем аппарате, который отличает Danionella cerebrum от большинства ее водных собратьев. Все, что нужно - это фундаментальная комбинация костей, мышц и хрящей, которые работают вместе, чтобы барабанить по плавательному пузырю рыбы, создавая громкий звук", - объяснили в Forbes.

Кроме того, акустические сигналы помогают самцам привлекать самок и показывать доминирование над соперниками. Также благодаря звуку эти рыбы эффективно общаются, сообщая друг другу о своем присутствии на большом расстоянии.

"Но эти крошечные рыбки ревут не только во время спаривания. Громкие звуки могут также служить отпугиванием для хищников. В чистой водной среде, где рыба может быть уязвимой из-за своего маленького размера, такие громкие щелчки могут сбить с толку или напугать хищников, давая рыбкам драгоценное время для побега", - подчеркнули в издании.

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