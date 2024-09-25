Этого блюда хватит примерно на шесть порций и лучше всего подавать его сразу после приготовления.

Когда осенние вечера становятся все холоднее и темнее, всем хочется горячих и сытных блюд, и что может быть лучше вкусной лазаньи? В то же время многие считают, что это блюдо требует слишком много времени и усилий и не любят его готовить. Однако известный британский шеф-повар Мэри Берри произвела фурор, поделившись своим экспресс-рецептом лазаньи, кна приготовление которой уйдет всего 30 минут (плюс время на выпечку). Как пишет Mirror, по словам Мэри Берри, этого блюда хватит примерно на шесть порций и лучше всего подавать его сразу после приготовления.

Ингредиенты:

Для пасты:

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75 г тертого сыра чеддер

Масло для смазывания

Шесть больших листов лазаньи (по размеру вашей формы).

Для томатного соуса:

500 г помидоров в всобственном соку

Две столовые ложки пасты из вяленых томатов

Одна столовая ложка сахара

Одна столовая ложка тимьяна

Одна столовая ложка шалфея

Соль и перец

Для соуса из колбасы и шпината:

450 г колбасы

250 г нарезанных шампиньонов

200 мл сметаны

100 г шпината

Два раздавленных зубчика чеснока

Одна столовая ложка муки

Одна столовая ложка чили (по желанию)

Одна столовая ложка масла для приготовления

Соль и перец

Как приготовить:

Для начала разогрейте духовку до 200C для духовки с вентилятором или до 180C для газовой духовки, возьмите огнеупорное блюдо и смажьте его маслом. Подготовьте листы для лазаньи. Опустите листы лазаньи в только что вскипевшую воду, чтобы размягчить их, пока вы готовите соусы для лазаньи. Чтобы приготовить соус из сосисок и шпината, разогрейте большую сковороду и добавьте колбасу. Обжарьте до золотисто-коричневого цвета в течение 5-10 минут и разомните мясо деревянной ложкой. Добавьте столовые ложки муки и обжаривайте около минуты, а затем добавьте чили, чеснок и грибы и жарьте еще около пяти минут. Когда все будет готово, добавьте сметану и шпинат. Дайте ему закипеть и побулькать в течение нескольких минут, затем снимите с огня и отставьте в сторону. Приправьте соус солью и перцем. Чтобы приготовить томатный соус, возьмите большую миску и смешайте в ней помидоры в свобственном соку, томатную пасту, сахар, а также тимьян и шалфей. Хорошо приправьте соус солью и перцем. Слейте воду с листов лазаньи и начните выкладывать их в посуду, пригодную для духовки. Выложите листы лазаньи на дно, добавьте треть томатного соуса, затем выложите еще листы лазаньи, а сверху - соус из шпината и колбасы. Повторяйте эти слои, пока не доберетесь до верхних листов лазаньи, которые следует посыпать тертым сыром. Запекайте лазанью около 30 минут, пока сыр не станет золотистым и не начнет пузыриться сверху.

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