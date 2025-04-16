Несмотря на высокую радиацию, биоразнообразие в Чернобыле начало расцветать.

Жизнь птиц в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) не является легкой. В частности во время нового исследования ученые изучили птиц, которые живут на территории, где уже нет людей. В конце концов исследователи обнаружили связь между уровнем и микробиомом их кишечника, что свидетельствует о том, что на их здоровье влияет неспокойная среда, в которой они находятся. Об этом пишет IFLScience.

Известно, что Чернобыльская зона отчуждения - это очень загрязненная территория в Украине вокруг Чернобыльской атомной электростанции, где 26 апреля 1986 года произошла ужасная авария.

С момента закрытия станции 38 лет назад биологическое разнообразие начало расцветать благодаря отсутствию человеческой деятельности, несмотря на высокий уровень радиации.

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"Последствия радиологического загрязнения для дикой природы до сих пор широко не изучены, особенно риски, возникающие перед дикими животными в раннем возрасте. Радиологическое загрязнение создает дополнительный стресс, с которым организмы должны справиться, что приводит к множеству последствий, которые еще не до конца понятны. Изучение его последствий имеет решающее значение, если человечество стремится к еще более ядерному будущему", - подчеркнул аспирант Университета Ювяскюля Самели Пирто.

Поэтому во время нового исследования Пирто вместе со своей командой изучал, как облученная среда влияет на два распространенных европейских вида певчих птиц, а именно синицу большую и мухоловку.

"В двух разных регионах, в одном из которых радиологическое загрязнение было высоким, а в другом - относительно низким, было размещено несколько скворечников, и птичьи жители были сравнены с помощью ряда тестов", - добавили в IFLScience.

Несмотря на то, что на очень загрязненных территориях было занято меньше гнезд, не было выявлено значительных различий в экологии размножения или здоровье птенцов. Кроме того, как оказалось, птицы на загрязненных территориях имели большее разнообразие насекомых в своем рационе.

В то же время ученые обнаружили и некоторые главные различия. В частности образцы ДНК из кала птиц показали состав их микробиома - ключевого фактора здоровья, благодаря чему ученые поняли, как радиация может влиять на птиц.

"Эти результаты создают интересную основу для понимания экологии птиц на радиоактивно загрязненных территориях. Они дают нам ценную новую информацию о влиянии радиации на молодых птиц - область исследований, которая до сих пор оставалась неясной", - подчеркнул Пирто.

Несмотря на то, что различия могут сдать не очень заметными, другие исследования показали, что радиация влияет на птиц ЧЗО значительно сильнее.

"Анализ 550 птиц, принадлежащих к 48 видам, которые живут вблизи Чернобыля, проведенный в 2011 году, показал, что их головы и мозг уменьшились в результате низкого уровня радиации, что препятствует их развитию. Ученые даже предполагали, что это повлияло на их когнитивные способности", - напомнили в материале.

Другие интересные материалы о Чернобыле

Ранее ученые заявили, что чернобыльские собаки претерпели генетические изменения, которые не поддаются объяснению. По словам исследователей, за последние четыре десятилетия эти собаки претерпели быструю эволюцию и сейчас генетически отличаются от других собак во всем мире.

Также стало известно, что в Чернобыльском заповеднике поселился агрессивный заокеанский "гость". Речь идет об американской норке, которая является инвазивным видом для природы Украины.

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