Этот тест проверяет очень важное качество.

На современном рынке труда важно не только ваше резюме. Рекрутеры во время собеседования всё чаще прибегают к неожиданным методам, чтобы оценить ваше отношение к работе. Как пишет valleyvanguardonline.com, одним из самых хитрых примеров такой проверки является так называмый "тест с кофейной чашкой".

В чем суть

Этот тест стал популярным благодаря австралийскому бизнес-лидеру, который использовал его для оценки того, как кандидаты вели себя вне официальных вопросов.

Когда вы приходите на собеседование, рекрутер приветствует вас и предлагает чашку кофе. Идея проста: что вы сделаете с чашкой после собеседования? Если вы вернете её или спросите, где её помыть, это большой плюс. Однако если вы оставите её на столе, не задумываясь, то скорее всего, ваши шансы на успешное прохождение собеседования упали до нуля.

Что на самом деле показывает?

Для некоторых рекрутеров этот микромомент многое говорит о вашем отношении, инициативности и о том, насколько хорошо вы вписываетесь в корпоративную культуру.

Возврат чашки показывает готовность внести свой вклад, даже в самых незначительных вопросах. Он отражает знание своего окружения, уважение к общему пространству и командный настрой — качества, которые всё больше ценятся в современной рабочей среде.

Почему именно такой тест?

Тест ловит вас, когда вы отступаете от сценария. Просто момент, который ощущается как жизнь вне собеседования, и именно здесь часто проявляется истинный характер.

И это не единственный трюк, к которому прибегают работодатели. Существует также "тест администратора" — метод, при котором интервьюер выдаёт себя за сотрудника ресепшена, чтобы понаблюдать за поведением кандидата до начала официальной встречи. Те, кто груб или пренебрежительно относится к "администратору", могут вообще не пройти дальше приветственного коврика.

Как же следует реагировать?

Примите предложенный кофе — это вежливо. Если вы допили, спросите, куда вернуть чашку, или предложите её помыть.

И помните: искренность всегда важнее эффективности. В конце концов, дело не в чашке. Важно показать, что вы понимаете, что быть частью команды — это не только выполнять свою работу, но и уважать других, вносить свой вклад и быть тем человеком, которого действительно хотят видеть рядом с собой.

Работодатели в последнее время придумывают все более загадочные методы проверки кандидатов на собеседовании. Так, один из начальников придумал тест "на шаткий стул", чтобы проверить инициативность кандидата. Во время собеседования он усаживал человека на стул с шатающейся ножкой и смотрел, как тот себя поведет.

