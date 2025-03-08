Такой тест может раскрыть некоторые важные черты соискаателей.

Собеседования на работу могут быть нервными, и если вы сталкиваетесь с незапланированными и неожиданными вещами, которые выходят за рамки обычного, это определенно значительно усложняет ситуацию. Однако интервьюеры, похоже, любят создавать нетрадиционные тесты, чтобы найти подходящих кандидатов, пишет YourTango.

Читатель Mirror рассказал о необычном "тесте на шаткий стул", которая демонстрирует, насколько странными могут быть некоторые проверки.

В кабинете начальника находилось два стула, однако у того стула, который стоял перед столом начальника, и на который должен был садиться соискатель, одна ножка была короче, поэтому человек, сидящий на стуле, шатался во время собеседования.

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"Успешный тест заключался в том, чтобы проверить, хватит ли у кандидата смелости остановить собеседование на мгновение - попросить поменять его стул на другой стул - чтобы он не шатался", - объяснил мужчина.

Другими словами, этот босс интересовался только теми кандидатами, которые были готовы сказать, насколько шатким был их стул, и попросить использовать другой. Кандидаты, которые смирились с шатким стулом, не прошли тест.

С одной стороны, такой тест может быть несправедливым по отношению к тем, кто испытывает тревогу по поводу собеседования. В то же время такой тест может раскрыть некоторые важные черты кандидатов на работу и то, как они будут выполнять свои потенциальные роли.

Forbes отметил, что многие сотрудники предпочитают не высказываться и просто плывут по течению. Однако чем меньше вы говорите, тем больше вы позволяете другим определять ваш голос и вашу личность. Вот почему важно высказывать свое мнение.

Ранее пользователь Reddit раскрыл необычный тест с солью и перцем, который проводил его бывший руководитель для кандидатов. Тот основывал все свои решения на одном факторе - пробовал ли человек, с которым он беседовал, свою еду, прежде чем добавлять соль, перец или острый соус.

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