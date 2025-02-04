Мужчина вежливо и профессионально отклонил нелепое требование.

Рекрутеры на собеседованиях иногда придумывают достаточно интересные способы проверки кандидатов – например притвориться деревом или нарисовать несуществующее животное. Однако требование, о котором рассказал один мужчина на Reddit, является поистине странным и пожалуй даже унизительным.

Как пишет YourTango, если вкратце – менеджера с 20-летним опытом работы попросили прочитать свое резюме, вжившись в роль Супермена.

Как рассказал мужчина, после подачи заявки на должность менеджера по работе с клиентами и продажам он получил письмо, в котором говорилось, что руководство "впечатлено его биографией". Однако для дальнейшего продвижения его попросили "записать 1-минутное видео о себе, где вы можете притвориться суперменом и описать, почему вы отлично подходите на эту должность".

Видео дня

Мужчина также рассказал, как ответил на это требование, и его формулировка впечатлила коментаторов.

"Имея за плечами более 20 лет успешной работы в сфере продаж, я всегда подходил к своим профессиональным начинаниям с максимальной серьезностью и уважением. Хотя я полностью признаю важность творческого подхода и вовлеченности в процесс продаж, я считаю, что этот конкретный запрос выходит за рамки стандартной профессиональной практики, - написал он.

Он также подчеркнул в ответе, что "подобное упражнение не соответствует оценке навыков, опыта или стратегического чутья, необходимых для достижения результатов в высокоэффективной среде продаж".

"Я по-прежнему заинтересован в обсуждении того, как мой опыт может способствовать росту и успеху, и я готов продолжить наш диалог в манере, которая более адекватно отражает профессиональный характер этой роли", подытожил он.

Если коротко суммировать написанное, то: Я не клоун, и это не заявление в клоунский колледж, так что относитесь ко мне с уважением, которого я заслужил.

Ранее один соискатель рассказал, что на собеседовании в крупную британскую компанию, которая работает в энергетическом секторе, его попросили спеть песню. После того, как он отказался, ему сообщили, что он не получит работу.

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