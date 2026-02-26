Спуск корабля пришельцев в 2026 году: пугающие пророчества Ванги до конца человечества

Мистическая Баба Ванга, которую иногда называют "балканским Нострадамусом", вызывает ажиотаж с момента своей кончины в 1996 году. Но еще задолго до смерти она стала фигурой поистине культовой. Слепая болгарская женщина якобы пророчила важнейшие мировые события – от природных катаклизмов до политических потрясений.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Факт в том, что она никогда не записывала свои предсказания (большинство из них задокументировано ее окружением), но число ее последователей в Восточной Европе стремительно росло. Последователи болгарской ясновидящей верят, что она составила прогнозы на каждый год вплоть до 5079-го, пишет Geo News. Поэтому стоит изучить самые громкие предсказания на пути к этой дате, начиная с 2026 года.
Предсказания на 2026 год
- Контакт с пришельцами. Самое поразительное пророчество на 2026 год гласит, что человечество может столкнуться с инопланетным контактом. Речь идет о некоем огромном корабле, который спустится на Землю в ноябре 2026 года.
- Природные катастрофы. Как и в прогнозах на 2025 год, считается, что "балканский Нострадамус" предвидела продолжение природных бедствий в 2026-м. Сюда входят землетрясения, аномальная погода, засуха и катастрофические пожары.
Будущие предсказания
- 2028: Гонка к Венере. Согласно болгарской провидице, люди начнут исследовать Венеру как альтернативный источник энергии к 2028 году. К слову, вторая планета от Солнца сейчас непригодна для жизни.
- 2033: Таяние полюсов. Ванга предсказала, что полярные регионы Земли растают в 2033 году, что вызовет опасный подъем уровня мирового океана.
- 2076: Возвращение коммунизма. Ясновидящая предсказала, что в 2076 году коммунизм вернется и распространится по всему миру подобно лесному пожару.
- 2130: Первый официальный контакт. Согласно другому пророчеству, полноценный контакт с пришельцами будет установлен в 2130 году.
- 2170: Мировой дефицит воды. Изменения климата нанесут сокрушительный удар по планете, а нехватка воды причинит огромный ущерб большей части мира.
- 3005: Марсианская война. Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе. Информации о том, кто ее начнет, нет, но мы предполагаем, что это будем мы, а не марсиане.
- 3797: Конец человечества (часть 1). Земля станет непригодной для поддержания жизни. Это означает, что выжившим в марсианской войне придется покинуть планету.
- 5079: Конец человечества (часть 2). Финальный аккорд. Грандиозное завершение. Конец истории.
Насколько точны предсказания Ванги
Слова Ванги легко отбросить, пока не посмотришь на послужной список. Верьте или нет, но многие ее предсказания оказались пугающе точными:
- Теракты 11 сентября ("Американские братья падут, атакованные стальными птицами");
- Цунами 2004 года;
- Возвышение ИГИЛ;
- Брексит и выход Великобритании из Евросоюза.
Учитывая впечатляющие результаты прошлого, неудивительно, что люди следят за ее предсказаниями на 2026 год и далее с долей страха и очарования.
Ранее УНИАН сообщал, будет ли в 2026 году ядерная война на фоне растущей напряженности, согласно предсказаниям Ванги.