Спуск корабля пришельцев в 2026 году: пугающие пророчества Ванги до конца человечества

Болгарская прорицательница оставила после себя предсказания вплоть до 5079 года.

Мистическая Баба Ванга, которую иногда называют "балканским Нострадамусом", вызывает ажиотаж с момента своей кончины в 1996 году. Но еще задолго до смерти она стала фигурой поистине культовой. Слепая болгарская женщина якобы пророчила важнейшие мировые события – от природных катаклизмов до политических потрясений.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Факт в том, что она никогда не записывала свои предсказания (большинство из них задокументировано ее окружением), но число ее последователей в Восточной Европе стремительно росло. Последователи болгарской ясновидящей верят, что она составила прогнозы на каждый год вплоть до 5079-го, пишет Geo News. Поэтому стоит изучить самые громкие предсказания на пути к этой дате, начиная с 2026 года.

Предсказания на 2026 год

Контакт с пришельцами . Самое поразительное пророчество на 2026 год гласит, что человечество может столкнуться с инопланетным контактом. Речь идет о некоем огромном корабле, который спустится на Землю в ноябре 2026 года.

. Самое поразительное пророчество на 2026 год гласит, что человечество может столкнуться с инопланетным контактом. Речь идет о некоем огромном корабле, который спустится на Землю в ноябре 2026 года. Природные катастрофы . Как и в прогнозах на 2025 год, считается, что "балканский Нострадамус" предвидела продолжение природных бедствий в 2026-м. Сюда входят землетрясения, аномальная погода, засуха и катастрофические пожары.

Будущие предсказания

2028: Гонка к Венере . Согласно болгарской провидице, люди начнут исследовать Венеру как альтернативный источник энергии к 2028 году. К слову, вторая планета от Солнца сейчас непригодна для жизни.

. Согласно болгарской провидице, люди начнут исследовать Венеру как альтернативный источник энергии к 2028 году. К слову, вторая планета от Солнца сейчас непригодна для жизни. 2033: Таяние полюсов . Ванга предсказала, что полярные регионы Земли растают в 2033 году, что вызовет опасный подъем уровня мирового океана.

. Ванга предсказала, что полярные регионы Земли растают в 2033 году, что вызовет опасный подъем уровня мирового океана. 2076: Возвращение коммунизма . Ясновидящая предсказала, что в 2076 году коммунизм вернется и распространится по всему миру подобно лесному пожару.

. Ясновидящая предсказала, что в 2076 году коммунизм вернется и распространится по всему миру подобно лесному пожару. 2130: Первый официальный контакт . Согласно другому пророчеству, полноценный контакт с пришельцами будет установлен в 2130 году.

. Согласно другому пророчеству, полноценный контакт с пришельцами будет установлен в 2130 году. 2170: Мировой дефицит воды . Изменения климата нанесут сокрушительный удар по планете, а нехватка воды причинит огромный ущерб большей части мира.

. Изменения климата нанесут сокрушительный удар по планете, а нехватка воды причинит огромный ущерб большей части мира. 3005: Марсианская война . Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе. Информации о том, кто ее начнет, нет, но мы предполагаем, что это будем мы, а не марсиане.

. Земля вступит в войну с цивилизацией на Марсе. Информации о том, кто ее начнет, нет, но мы предполагаем, что это будем мы, а не марсиане. 3797: Конец человечества (часть 1) . Земля станет непригодной для поддержания жизни. Это означает, что выжившим в марсианской войне придется покинуть планету.

. Земля станет непригодной для поддержания жизни. Это означает, что выжившим в марсианской войне придется покинуть планету. 5079: Конец человечества (часть 2) . Финальный аккорд. Грандиозное завершение. Конец истории.

Насколько точны предсказания Ванги

Слова Ванги легко отбросить, пока не посмотришь на послужной список. Верьте или нет, но многие ее предсказания оказались пугающе точными:

Теракты 11 сентября ("Американские братья падут, атакованные стальными птицами");

Цунами 2004 года;

Возвышение ИГИЛ;

Брексит и выход Великобритании из Евросоюза.

Учитывая впечатляющие результаты прошлого, неудивительно, что люди следят за ее предсказаниями на 2026 год и далее с долей страха и очарования.

Ранее УНИАН сообщал, будет ли в 2026 году ядерная война на фоне растущей напряженности, согласно предсказаниям Ванги.

