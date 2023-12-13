Если человек правильно высказывается, то он не ограничен только двумя аспектами анализа, подчеркнул языковед.

Часто люди не знают, как грамотно говорить и писать на украинском языке - "з іншої сторони чи з іншого боку". Оказывается, правильный вариант только один.

Языковед, доцент, автор учебников и заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко все очень просто объяснил в эфире программы "Сніданок з 1+1". "...до недавнего времени чаще употребляли конструкции "з одного боку" и "з другого боку". Однако ученые Института украинского языка... советуют употреблять выражение "з іншого боку", - подчеркнул эксперт.

По его словам, это связано с тем, что во время употребления фразы "з іншого боку" человек не ограничен только двумя аспектами анализа.

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"Например, вы выбираете своему малышу мягкую игрушку и рассуждаете, да, она "з одного боку" красивая, "з іншого боку" - мягкая, то есть безопасная. А еще "з іншого боку" - недорогая. То есть аргументов может быть не только два, с одной стороны и с другой, но и три, четыре и даже больше. Именно поэтому на украинском языке правильно употреблять "з одного боку" и "з іншого боку", - подчеркнул доцент.

Вот что уже объяснял Александр Авраменко - украинский язык в центре внимания

Ранее Александр Авраменко сказал, что "кофе" на украинском нужно называть только словом "кава".

Педагог подчеркивал, что русизм "кофе" есть в некоторых украинских словарях, поскольку в советское время специально проводилась политика сближения нашего языка с русским.

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