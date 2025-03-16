Инстинкт создавать запасы на "черный день" прочно сидит в подсознании собак.

Владельцам собак хорошо знакома привычка их подопечных прятать недоеденные кости. Если собака живет в частной усадьбе, тайник она делает где-то в саду или в клумбе. Хуже, если собака живет в квартире. Тогда прятать слюнявые обглоданные кости ей приходится между подушками дивана, или в других неожиданных местах.

Как пишет издание Parade Pets, такое поведение собаки становится понятным, если посмотреть, в каких условиях приходилось выживать предкам современных песиков. Не секрет, что делая такие запасы "на черный день", хищники обеспечивали себе дополнительные шансы на выживание.

И здесь свою роль сыграла эволюция. Те собаки, которые прятали кости, в итоге выживали, и передавали эту привычку потомкам. Те же, кто этого не делал, умирали в голодные времена, имея меньше шансов наплодить такое же недальновидное потомство.

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Поэтому, нет смысла обижаться на своего "хвостика", который прячет куриную кость вам под подушку. Именно такое поведение обеспечило выживание его далеким предкам и сделало возможным существование вашего конкретного песика. Вместо того, чтобы сердиться, воспользуйтесь советами специалистов о том, как решить проблему костей, разбросанных по всем углам в квартире.

Итак, вот несколько советов и идей:

Не давайте собаке костей . Это кажется очевидным. Давайте собаке умеренный объем пищи, которую она съест за один раз, и у нее не возникнет соблазна спрятать объедки. Следите за своей собакой. Если вы все же желаете давать кости, следите за собакой, пока она не покончит с обедом. Тогда вы успеете отобрать у нее кость, которую она понесет прятать в шкаф с одеждой. Усложняйте копание . Если вы держите собаку в частной усадьбе, закапывание костей перестает быть значительной проблемой. Однако, если вы хотите защитить от раскапывания, например, клумбу с цветами, тогда стоит разложить на клумбе большие камни (это может стать дополнительным элементом ее декора на самом деле) или мульчей. Также можно сделать элементарное ограждение. Обеспечьте определенную "зону копания". Отличный вариант для тех, кто держит собаку в частной усадьбе, а не в квартире. Вместо того, чтобы объявлять войну пушистому археологу, гораздо продуктивнее направить его инстинкты на одобренное место раскопок. Отгородите определенный участок рыхлого грунта, где ваша собака сможет копать. Вы можете закопать там несколько игрушек, чтобы заинтересовать собаку. Обеспечьте физические упражнения и умственную стимуляцию . Собаки чаще закапывают предметы, когда им скучно или у них много энергии. Обязательно предлагайте ежедневные прогулки, время для игр, а также несколько форм умственной стимуляции (кормушки с головоломками, обучение).

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