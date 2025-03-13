Мнение о том, что коты не поддаются дрессуре - не более, чем миф.

Все знают, что собак относительно легко надрессировать на выполнение определенных команд. Но бытует мнение, что коты почти не поддаются дрессуре. На самом деле поддаются. Вы самостоятельно можете научить своего пушистика некоторым простейшим командам, пишет издание How Stuff Works.

Так же, как дрессировка собаки, дрессировка кота требует терпения, практики и много похвал и наград. Вознаграждение вашего кота за хорошо выполненную работу (или хотя бы за старание) укрепит его привычку реагировать на определенную команду специфическим образом. А вот попытки прибегать к жесткой дисциплине и вербальным наказаниям (то есть крику) дадут обратный эффект.

Тренировки должны быть короткими, чтобы они не надоедали, но важна регулярность этих тренировок, чтобы достичь совершенства. Имейте в виду, что вам может потребоваться от нескольких попыток до нескольких недель, чтобы освоить новый трюк: все зависит от характера и темперамента вашей кошки.

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Специалисты также приводят пять относительно простых трюков, которым можно научить почти любую кошку.

Команда "Сидеть!"

Это не только базовый навык, который должен знать ваш питомец - кот или собака - это также строительный блок для других навыков, которые можно натренировать, включая другие трюки из этого списка.

Прежде чем вы сможете научить своего кота команде "Сидеть!", вам нужно привлечь его внимание и удержать его внимание. И любой владелец кошки знает, что лучше всего это сделать с помощью еды.

Возьмите небольшой кусочек любимой еды вашего кота и подержите над его головой. Затем двигайте кусочек в направлении хвоста вашего котика: так у него не будет другого выбора, кроме как по крайней мере немного присесть, чтобы лучше увидеть, что там у вас. Как только он присядет, вознаградите кота немедленно за его усилия.

И повторяйте это упражнение в течение еще нескольких дней, чтобы окончательно закрепить привычку кота садиться по команде.

Кстати, аналогично кота можно приучить становиться на задние лапы.

Команда "Дай пять!"

Обучение вашей кошки упражнению "дай пять" подобно обучению команде "Сидеть". Немного подержите лакомство над головой кота так, чтобы заставить его потянуться за лакомством. Когда кот это сделает, коснитесь его лапы, скажите "Дай пять!" и сразу вознаградите усилия пушистика тем же лакомством.

Для закрепления навыка нужно повторить упражнение несколько раз в течение нескольких дней или недель.

Прыжок через обручи

Заманивание - это самый простой способ, который играет на природных инстинктах кота. Любимую игрушку или любимое лакомство кота поместите на таком расстоянии, чтобы ваша кошка должна следовать за вами, когда вы двигаетесь с ней. Поставьте обруч на пути к вознаграждению. Кошки умны, и они быстро поймут, что вы от них хотите. Главное вознаграждать их за то, что они преодолевают препятствия.

Прогулка на поводке

Стоит заметить, что для кошек стоит выбирать специальную упряжь - шлейку, которая заметно отличается от классического собачьего ошейника.

Имея под рукой хорошую упряжь, дайте коту привыкнуть к ней, прежде чем выходить с ней на улицу. Вознаграждайте кота каждый раз, когда надеваете на него упряжку. Первую прогулку на поводке стоит совершить дома, вознаградив кота за послушание. И уже потом выходить на прогулку по городу.

Некоторым котам может хотеться гулять на свежем воздухе, но другие могут нервничать или легко пугаться. Начните свои прогулки на свежем воздухе в тихом, безопасном месте, и не рассчитывайте на то, что вы в первые несколько раз сможете нормально выйти за дверь. Здесь стоит быть терпеливым и не добавлять коту лишнего стресса.

Команда "Иди сюда"

Кота можно научить следовать за определенным предметом - теннисным мячиком на палке или кончиком карандаша. Но предмет должен быть всегда один и тот же.

Сначала протяните целевой предмет коту. Когда он проявит интерес, обнюхивая цель или контактируя с ней, дайте ему лакомство. Когда вы установили связь между целевым предметом и вознаграждением за интерес к предмету, начните отводить цель от кота. Каждый раз, когда он идет за целью и касается ее, укрепляйте связь вознаграждением. Когда кот последовательно направляется к цели, вы можете добавить к действию команду "Иди сюда".

Команда "Иди сюда" может стать основой для более сложных трюков, таких как преодоление различных препятствий - обручей, "туннелей", жердей и тому подобное.

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Как писал УНИАН, кота можно раз и навсегда отучить царапать диван. Однако специалисты советует владельцам животных начать с понимания причин такого поведения вашего любимца.

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