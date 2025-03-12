Эксперт объяснил, как успокоить собаку от страха и почему в некоторые моменты ее лучше не гладить.

Если вы владелец собаки, которая легко пугается, то вашим естественным инстинктом в этой ситуации может быть желание погладить ее, чтобы успокоить. Однако это не всегда лучшее решение, говорят специалисты, которое может оказаться контрпродуктивным. Можно ли собаку гладить по голове в моменты испуга и как помочь своему питомцу справиться со страхом, поделился эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие кости можно собаке, а какие - нельзя давать ни в коем случае.

Если у собаки сильный испуг - что делать в этой ситуации

Аргентинский ветеринар, специалист по поведению животных и владелец школы по дрессировке собак Хуан Мануэль Ликиндоли (Juan Manuel Liquindoli) утверждает, что поглаживание испуганной собаки может оказаться контрпродуктивным - то есть, не только не принести пользы и выгоды, но и причинить вред, пишет Express.co.uk.

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Что испытывают собаки, когда их гладят? Ласки могут помочь животному справиться со страхом, но не решают основную проблему, которая его вызвала, считает эксперт. Иногда, по его словам, люди ошибочно полагают, что, когда собака напугана, ее гладить нельзя. Однако это не совсем так, ведь страх - это эмоция, а эмоции - это непроизвольные реакции. Собака не выбирает, бояться ли ей - страх появляется в определенных ситуациях.

"Я приведу вам пример, - говорит Хуан - собака может дать нам лапу за лакомство, и каждый раз, когда мы даем ей лакомство, мы закрепляем это поведение. Но собака не решит испугаться, чтобы мы ее погладили, страх - это непроизвольная реакция. И если ваши ласки помогают ей расслабиться, сделайте это".

Сами по себе объятия не могут искоренить страх, говорит он, но в правильном контексте они могут успокоить наших пушистых друзей, позволяя им переносить беспокойство с меньшим стрессом. В то же время, бывают случаи, когда питомец во время испуга кусает хозяина, а потом сам же страдает от этого.

В таких случаях специалист рекомендует поработать над тем, чтобы позитивно связать стимул, который пугает вашу собаку. "Будьте рядом, предложите ему безопасное пространство и дайте знать, что вы рядом - но не вторгайтесь при этом", - советует эксперт.

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