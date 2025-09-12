Спатифиллум любит влагу, но переливать его категорически нельзя, иначе цветок начнет чернеть. Какие еще могут быть причины увядания этого красивого растения и как спасти цветок?

Спатифиллум считается неприхотливым комнатным растением, но при неправильном уходе его листья начинают темнеть. Как пишет The Spruce, чаще всего причина кроется в поливе, но есть и другие факторы, которые стоит учитывать.

Главный источник проблем - чрезмерный полив. Почва должна оставаться лишь слегка влажной, а верхний слой успевать подсыхать. Если грунт постоянно сырой, листья темнеют, а корни загнивают. Перед поливом стоит проверить влажность земли и при необходимости подождать несколько дней.

Вторая причина - это плохой дренаж. Даже при умеренном поливе отсутствие дренажных отверстий может привести к застою влаги и гнили корней. Чтобы этого избежать, выбирайте горшки с отверстиями и засыпайте их дно мелкими камнями или керамзитом.

Листя спатифиллума чернеют и от морозов. Родина спатифиллума - тропики Центральной и Южной Америки, поэтому оптимальная температура для него +18…+27 °C. Растение плохо переносит сквозняки, холодные окна и кондиционеры. При +7…+10 °C оно может погибнуть.

Кроме этого в условиях избыточной влаги и плохой вентиляции развиваются грибки, например антракноз. Он проявляется чёрными пятнами с жёлтым ободком. Чтобы остановить болезнь, нужно удалить поражённые листья и при необходимости обработать растение фунгицидом для комнатных культур.

Если корни полностью заполнили ёмкость, растению не хватает питания, и листья темнеют. Издание отмечает, что оптимально пересаживать спатифиллум каждые 1-2 года в более просторный горшок со свежим грунтом.

Ну и наконец, естественное старение. Спатифиллум периодически обновляет листву, и отдельные листья могут буреть. Это нормальный процесс. Их можно срезать у основания, чтобы растение выглядело опрятнее. Однако равномерное почернение листвы указывает на другие проблемы.

