Археологи нашли древнюю надпись, подтверждающую поиски "эликсира жизни" времен династии Цинь.

На Тибетском плато обнаружили древнюю каменную надпись, которая подтверждает легенды о том, что Цинь Шихуанди - первый император объединенного Китая - отправлял алхимиков на поиски "эликсира вечной жизни", пишет IFLScience.

Находку, расположенную на высоте более 4300 метров возле озера Гьяринг, датируют 221 годом до н.э. Текст, выполненный шрифтом династии Цинь, сообщает:

"На 26-м году правления император Цинь Шихуанди отправил У Дафу И с несколькими алхимиками на колесницах к горе Куньлунь, чтобы собрать яо (эликсир бессмертия)".

Сначала камень обнаружили еще в 2020 году, но только этим летом китайские археологи подтвердили его подлинность. По словам исследователя Чжао Чао, для проверки применили новейшие методики.

Видео дня

"Систематические научные анализы показали, что надпись сделана технологиями эпохи Цинь, а следы выветривания исключают возможность современной подделки", - сказал Чао.

В то же время часть ученых сомневалась, могла ли экспедиция достичь таких высот более 2000 лет назад. Поэтому Государственное управление культурного наследия Китая создало междисциплинарную группу для дополнительных проверок.

Несмотря на подтвержденную историческую ценность находки, "эликсир жизни" алхимикам так и не удалось отыскать. Иронично, что сам император, по легендам, погиб от отравления ртутью, которую употреблял в надежде продлить собственную жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: