Мало кто знает, как правильно мыть мясо перед готовкой.

Во времена пандемии Covid-19 многие американцы старались как можно тщательнее обеззараживать не только руки и поверхности, которых они касаются, но и пищевые продукты. Врачи из США фиксировали регулярные случаи нецелевого использования отбеливателя - им хозяйки в США мыли фрукты и овощи, у некоторых привычка осталась до сих пор. Также граждане Америки могли сложить овощи и фрукты в посудомойку, чтобы точно никаких бактерий не осталось.

Ранее мы говорили о том, как мыть посуду по-немецки и почему в Германии не смывают моющее с тарелок.

Нужно ли мыть мясо перед готовкой - мнение нутрициолога

В TikTok завирусилось видео, как фитнес-тренер и нутрициолог из США Tara Woodcox готовит обед. Ролик начинается с того, что кулинар из Огайо моет куриное филе средством для мытья посуды голубого цвета и усердно трет щеткой. Дальше она нарезала мясо кусочками, сложила в пакет, добавила соевый соус, бальзамик, ворчестер, немного чеснока и дижонской горчицы. Застегнула пакет и дождалась, пока мясо замаринуется. Затем нанизала его поочередно с овощами на шпажки, сделав куриный шашлык. Почему и зачем она использовала именно моющее, а не просто вымыла курицу под проточной водой, нутрициолог не объяснила - скорее всего, пыталась избавиться от микробов.

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Но все дальнейшие действия после мытья филе и причины такого поступка были уже не важны - комментарии "взорвались" язвительными фразами. Фолловеры поделились на 2 лагеря - одни задавали риторические вопросы о том, действительно ли они видят то, что видят, а вторые отпускали язвительные фразы о том, что ингредиентов недостаточно, предлагая добавить порошок для стирки или гель для мытья унитаза. Впрочем, украинцы, которые живут в США, часто говорят, что не рискуют есть что-либо у кого-то в гостях именно по этой причина - никто не знает, каким образом было приготовлено блюдо.

В целом, многие врачи и ученые неоднократно говорили, почему нельзя мыть мясо "химией" и даже хозяйственным мылом. Все потому, что такой продукт быстро впитает все вещества в составе моющего, они не испаряются даже при термической обработке, поэтому обязательно попадут к вам в организм, провоцируя отравление или проблемы с внутренними органами в будущем.

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