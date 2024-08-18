То, что шокирует украинцев, для жителей Германии является совершенно нормальным.

С началом полномасштабного вторжения многие жители Украины выехали в разные страны Европейского Союза, в том числе, в Германию. Близкое знакомство с радикально другой культурой порождает множество вопросов. Узнайте, как правильно мыть посуду с точки зрения немцев.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Северной Корее.

Как мыть посуду в Германии - лайфхак и правила

Каждая украинская хозяйка знает, что будет, если не смыть средство для мытья посуды с тарелок, чашек и ложек. "Химия" обязательно попадет в организм вместе с едой, а если это будет происходить регулярно, то станет причиной серьезного отравления. Именно поэтому наши хозяйки вымывают посуду "до скрипа", но в Германии это не принято.

Видео дня

Редко можно встретить немку, которая моет посуду вручную - у большинства жителей Германии дома стоят посудомоечные машины. Все дело в экономии - за воду немцы платят баснословные суммы, поэтому стараются как можно меньше ее расходовать. Соответственно, варианта два - или складывать тарелки, чашки и ложки в посудомойку, ждать, пока она загрузится полностью, и только потом включать, или все-таки мыть руками.

Но как! По данным издания aussiedlerbote.de, нужно поставить в раковину заглушку, потом набрать 2\3 воды. Сложить туда всю грязную посуду и залить небольшим количество моющего средства. Вымыть тарелки и приборы в этой мыльной воде, в ней же потом ополоснуть и поставить сушиться. В конце достаточно вытереть посуду сухим полотенцем.

Справедливости ради, дело не только в экономии - немцев с детства учат бережно относиться к природе, поэтому они стараются делать все от себя зависящее, чтобы расходовать как можно меньше ресурсов и практически не загрязнять окружающую среду.

Вас также могут заинтересовать новости: