В Черновицкой области убили мужчину, который приехал с Волыни, чтобы купить иномарку.

В Черновицкой области нашли убитым жителя Волыни – тело обнаружено в лесополосе. В совершении преступления подозревают двух жителей Буковины, к которым мужчина приехал, чтобы купить автомобиль "Mercedes Vito".

Убитому было 52 года. Следователи считают, что волынянина по предварительному сговору убили 29-летний житель села Молодия и 34-летний мужчина из с. Чагор, сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Правоохранители узнали, что покупатель машины и предполагаемые "продавцы" встретились в пятницу вечером, 10 сентября, между селами Валя Кузьмина и Тарашаны.

По сведениям правоохранителей, злоумышленники забили покупателя до смерти, а потом отобрали у него $3 тысячи и личные вещи.

"...с целью завладения денежными средствами покупателя и умышленного лишения его жизни, мужчины напали на потерпевшего, совместно наносили ему удары до тех пор, пока он не прекратил подавать признаки жизни ...", – отметили в прокуратуре.

Начато производство по п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса – умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, и разбой, совмещенный с насилием.

Только за одно убийство злоумышленников могут пожизненно лишить свободы.

Напомним, в конце августа в городе Новоград-Волынский Житомирской области тоже произошло необычное убийство – по сведениям правоохранителей, в сквере мужчина подошел к женщине, которая ждала работодателя, и ударил в шею острым предметом.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась, ее тело нашли на одной из улиц города. Позже подозреваемого в совершении убийства задержали.

Автор: Екатерина Присяжнюк