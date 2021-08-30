Погибшей оказалась 48-летняя жительница одного из сел района.

Тело женщины обнаружили на одной из улиц Новоград-Волынского Житомирской области. Предполагаемого убийцу уже задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, погибла 48-летняя жительница одного из сел района. Она приехала в город в поисках работы. Женщина в сквере ждала работодателя, но к ней подошел мужчина и внезапно ударил острым предметом в шею. С места нападения подозреваемый скрылся.

Полиции удалось буквально за несколько часов найти и задержать нападавшего. Им оказался 31-летний житель райцентра. Нетрезвого мужчину задержали во дворе его дома.

Он не смог объяснить причину своего поступка, а с погибшей знаком не был. На данный момент подозреваемый арестован. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства и причины преступления.

Как ранее сообщал УНИАН, в Николаевском районе мужчина заколол вилами собственного брата. Полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил вилами своего 39-летнего брата.

Автор: Анастасия Горбачева