После утренней чашки кофе эксперты советуют прогуляться или сделать легкую зарядку.

Для многих из нас чашечка кофе обязательный элемент утренней рутины. Это правда, что кофе заряжает энергией, когда мы вялы, и помогает быть начеку.

Издание well+good пишет, что этот утренний напиток полезен для сердца. По данным Johns Hopkins Medicine, люди, которые выпивают одну-две чашки кофе в день, снижают риск сердечных заболеваний и сердечной недостаточности.

И есть один особый ингредиент, который может повысить ценность чашки кофе - какао.

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Польза кофе с какао для здоровья сердца

Люди, пьющие кофе, живут дольше, чем те, кто его не пьет

В исследовании, опубликованном в январе 2022 года в European Journal of Preventive Cardiology, ученые обнаружили, что до трех чашек кофе в день могут снизить риск смерти от болезней сердца и инсульта.

Однако Никки Барт, доктор медицины, кардиолог, специализирующийся на сердечной недостаточности и трансплантации сердца, в Институте кардиологических исследований Виктора Чанга. предупреждает, что это не означает, что вы должны пить кофе весь день.

"Польза, которую вы испытываете, зависит от дозы, и в последних исследованиях оптимальным количеством считается от одной до трех чашек", - говорит она. "Больше - и вы можете навредить себе".

Те, кто пьет кофе, реже страдают от сердечных заболеваний и инсультов

Обзор, опубликованный в ноябре 2013 года в журнале Circulation, показал 15% снижение риска сердечных заболеваний при умеренном потреблении кофе - от трех до пяти чашек в день - по сравнению с теми, кто не пьет кофе.

"Употребление шести и более чашек кофе не оказало ни положительного, ни отрицательного влияния на здоровье при сердечно-сосудистых заболеваниях", - говорит Колетт Микко, диетолог-нутрициолог из Top Nutrition Coaching.

Питье кофе также связано со снижением риска инсульта, согласно результатам исследования, опубликованным в ноябре 2021 года в журнале PLOS Medicine. В крупном исследовании приняли участие более 365 тысяч человек, которые отслеживали потребление кофе и чая, начиная с 2006 года. В 2020 году исследователи обнаружили, что риск инсульта на 32 % ниже у тех, кто ежедневно выпивал две-три чашки кофе или две-три чашки чая, по сравнению с теми, кто не употреблял ни одного из этих напитков.

Какао может уменьшить воспаление

Кофе сам по себе полезен для сердца, но добавление какао еще больше повышает его пользу.

"Как и кофейные зерна, какао-порошок содержит флаванолы, которые оказывают противовоспалительное действие, расслабляют кровеносные сосуды и улучшают контроль сахара в крови", - говорит доктор Барт.

Мико объясняет, что флаванолы - это химические соединения, содержащиеся в растениях, которые относятся к семейству антиоксидантов, называемых флаваноидами.

Как приготовить полезный для сердца кофе с какао

Обращайте внимание на размер порции

Чтобы получить пользу от добавления какао-порошка в кофе, не обязательно перебарщивать с его количеством. А поскольку несладкий какао-порошок может быть горьковатым, его немного может быть очень много.

Мико рекомендует добавлять в кофе до двух столовых ложек какао-порошка или сырого какао-порошка, чтобы получить максимальную пользу для здоровья сердца

Откажитесь от дополнительных сливок и сахара

По своей природе кофе - напиток с нулевой калорийностью, но если вы добавляете сливки, сахар и другие добавки, калории тут как тут. Доктор Барт говорит, что это может негативно сказаться на здоровье сердца, если вы не будете осторожны.

"Например, кофе гранде/венти со сливками, подсластителями и сиропами часто может содержать столько же калорий, сколько и основной прием пищи", - говорит она. Более того: "Сахар, искусственные сиропы и подсластители часто оказывают воспалительное действие, сводя на нет пользу от самого кофе. Чтобы получить максимальную пользу, откажитесь от этих необязательных добавок".

Мико добавляет, что другие вкусные дополнения также могут навредить здоровью сердца: "Я бы избегал добавлять в кофе молочные продукты, кокосовое или сливочное масло - все они содержат большое количество насыщенных жиров и могут повышать риск сердечных заболеваний".

Если вам хочется больше вкуса, добавьте в кофе специи, например корицу или мускатный орех.

Выбирайте органические продукты

"Ищите какао-порошок, в котором содержится 4% флавоноидов какао, сохраненных естественным путем", - говорит доктор Барт. "Кроме того, убедитесь, что первым ингредиентом является какао, а не сахар. И убедитесь, что он несладкий".

Также доктор Барт советует после утренней чашки кофе прогуляться или сделать легкую зарядку.

Ранее УНИАН писал, чем полезен кофе с куркумой.

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