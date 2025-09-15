Более того, как бы мило это не выглядело, иногда стоит заранее подумать о последствиях.

Когда ваш кот взаимодействует с вами — временами все становится довольно странным. Будь то пристальное обнюхивание вплотную или наглое вторжение в личное пространство с боданием и перекатыванием по вашему телу — у кошек с личными границами отношения так себе, пишет Catster.

Так что, если вы заметили, что каждый раз, когда вы приближаетесь к коту, он кладет свою "лапку-убийцу" вам на рот, возникает закономерный вопрос: что это значит? Почему эти зверьки ведут себя самым странным образом, и зачем мой кот кладет лапу мне на рот? Этому есть логическое объяснение, заявляет ветеринар, доктор Лукман Джавед.

6 возможных причин, почему кошка кладет лапу на рот

1. Привязанность — одна из самых очевидных причин — проявление любви. Коты не особо понимают, что такое личное пространство, и многие из них буквально лезут в душу и стараются быть как можно ближе.Когда они это делают, лапа может оказаться у вас на лице, рте, груди — где угодно, лишь бы быть рядом. А поскольку вы разговариваете с котом ртом, это может быть и "лапа-признание": мол, я тебя слышу.

2. Внимание — если коту не хватает вашего внимания, он может положить лапу прямо на рот! Мол, замолчи и слушай меня. Или просто так случайно получилось, а потом он понял, что этот трюк отлично работает, и теперь использует его как верный способ привлечь внимание.Будь то пустая миска или желание прижаться и подремать — так он добивается того, чтобы весь фокус был на нем. Ведь вы же не слушали!

3. Общение — коты общаются с нами множеством способов. Основной — язык тела, но ещё есть звуки и действия.Если кот кладет лапу вам на рот, он может что-то пытаться сообщить. Обратите внимание на другие сигналы тела и попробуйте расшифровать послание. Разве вы не мечтали когда-то понять "кошачий язык"?

4. Игривость — кот может быть в игривом настроении. Он заползает к вам и кладет лапку на рот, приглашая поиграть. Сопровождается это обычно подергивающимся хвостом, расширенными зрачками или напряженной позой.Возможно, самое время достать удочку с перышком и устроить пробежку по дому.

5. Доверие — положить лапу на рот — это очень интимный жест. Некоторые считают, что так кот показывает доверие.Ведь он вряд ли залез бы в лицо к случайному человеку (если только у вас не очень общительная и навязчивая кошка). Так что, возможно, это знак, что он вас обожает и полностью доверяет. Счастливчик!

6. Комфорт — иногда кот, устроившись у вас на груди, лапкой задевает рот — это может быть проявлением чувства уюта. Особенно если в комплекте идёт мурчание.

Почему лучше не позволять коту класть лапу вам на рот

Хотя это невероятно мило, на самом деле лучше коту так не делать. Ваш рот — вход в пищеварительную и дыхательную системы, и через него легко могут попасть бактерии, вирусы, грибки и прочая неприятная живность.

Да, коты довольно чистоплотны. Но при этом они постоянно таскают на лапах всякие "гадости" из лотка, контактируя с мочой и калом. Согласитесь, не самая приятная и безопасная штука для вашего лица.

Риск передачи заразы

Хотя большинство кошачьих болезней передаётся только от кошки к кошке, существуют и зоонозы — болезни, которыми можно заразиться от животных. Если кот лапкой, побывавшей в лотке, тронет ваш рот, он может передать:

Сальмонеллез. Бактерии рода Salmonella вызывают сильные расстройства ЖКТ у людей. Заражение происходит через еду или поверхности, но лапа кота после контакта с фекалиями — тоже отличный переносчик.

Бактерии рода Salmonella вызывают сильные расстройства ЖКТ у людей. Заражение происходит через еду или поверхности, но лапа кота после контакта с фекалиями — тоже отличный переносчик. E.coli. Эта бактерия, как и сальмонелла, поражает ЖКТ. Передаётся через мочу, кал и загрязнённые поверхности.

Эта бактерия, как и сальмонелла, поражает ЖКТ. Передаётся через мочу, кал и загрязнённые поверхности. Паразиты. Неприятно об этом думать, но от кота можно подхватить паразитов. Если не проводить регулярную дегельминтизацию и профилактику, на лапах могут оказаться яйца паразитов, которые попадут в организм человека и вызовут заражение.

Чтобы избежать этого, очень важно регулярно проводить профилактику у питомца. Но даже при этом лучше перестраховаться и не допускать, чтобы кошачьи лапы касались вашего лица.

