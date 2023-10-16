Маляр - это не только рабочий, красящий здания и стены помещений. У этого слова есть еще одно значение.

Топ-учитель Украины Александр Авраменко объяснил разницу в значении близкозвучных слов "маляр" и "муляр".

Хотя они похож по произношению и написанию, означают эти слова совершенно разное. Об этом филолог рассказал в своем мини-уроке, не позабыв упомянуть известного украинского поэта Ивана Франко.

"Маляр - это рабочий, красящий здания, стены помещений, но не только. Также "малярами" называют людей, которые пишут картины, то есть художников", - пояснил языковед.

Видео дня

В свою очередь,"муляр" - это мастер кладки, то есть специалист, возводящий кирпичные дома. Но не стоит путать "муляра" с "каменярем". "Каменяр" добывает камни в карьере.

Вспоминаете слова Ивана Франко из его стихотворения "Каменярі", спросил Авраменко и привел цитату:

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас!"

Также филолог напомнил, что образ "каменяра" разбивающего скалу, увековечен на могиле Франко.

Подытоживая урок, помним, что "маляр" красит стены или пишет картины, "муляр" - возводит каменные дома, а "каменяр" добывает камни в карьере. А еще "каменярем" называют выдающегося украинского поэта Ивана Франко.

"ЛистопАд" или "ЛистОпад" - как поставить акцент

Ранее Авраменко напомнил, как правильно ставить ударение в слове "листопад", чтобы не краснеть от стыда. Учитель привел пример, когда известная актриса театра и кино Украины уже запомнилась на телевидении ложным произношением слова. Поэтому "листопАд" или "листОпад" - читайте подробности в экспресс уроке.

Вас также могут заинтересовать новости: