Меняет правила игры: только эта версия F-35 несет ядерное оружие

Эти самолеты могут быть оснащены американскими бомбами B61-12, впервые за более чем четверть века возвращающими Британии воздушный ядерный потенциал.

F-35 - это один из самых современных боевых самолетов мира, созданный в трех версиях для различных родов войск. И только F-35A, который впервые поступил на службу в ВВС США в 2011 году, имеет сертификацию для переноса ядерного оружия. Именно эта версия была выбрана для выполнения миссии ядерного сдерживания в рамках НАТО, пишет Slash Gear.

В отличие от F-35B с вертикальным взлетом и посадкой или F-35C, разработанного для авианосцев, F-35A имеет большую дальность полета, мощную тягу и внутренние отсеки для скрытого размещения бомбы B61-12. Это делает его незаметным для радаров и стратегически эффективным в случае потенциального ядерного кризиса.

В июне 2025 года Великобритания объявила о приобретении десяти F-35A, которые будут выполнять две ключевые функции:

Видео дня

тренировка пилотов для дальних миссий;

готовность к "ядерной миссии НАТО" в кризисных ситуациях.

Это первое возвращение Британии к воздушному ядерному вооружению с 1998 года, когда были сняты с вооружения бомбы WE177.

По информации НАТО, ядерное оружие типа B61 остается под контролем США, а любое его использование требует совместного решения Вашингтона, Лондона и командования Альянса.

В британском правительстве назвали новые самолеты "самым большим усилением ядерной позиции Великобритании за последнее поколение", что дополняет существующий морской компонент сдерживания. В целом ожидается, что страна получит до 138 истребителей F-35A.

Вас также могут заинтересовать новости: