Даже незначительные ошибки при пересадке этого цветка могут привести к его гибели.

Орхидея – одно из самых красивых домашних растений, но ее экзотическое происхождение требует особого ухода. Большинство орхидей, например, фаленопсис, в естественных условиях не растут в земле, а закрепляются на деревьях, поэтому их корни нуждаются в доступе воздуха, света и достаточной влажности. Если ухаживать правильно и вовремя пересаживать растение, оно будет оставаться здоровым и регулярно цвести.

Разберемся, когда и как пересаживать орхидею в домашних условиях и что делать, если ее листья начали вянуть.

Как правильно пересадить орхидею – общие правила

Пересадка цветов нужна в нескольких случаях: сразу после покупки, если вы не знаете состав грунта, а также при ухудшении субстрата, сильном росте корней или их гниении. Лучшее время, когда пересаживать орхидею – ранняя весна, но только после того, как она отцветет, поскольку это всегда стресс для растения.

Видео дня

В том, как пересадить орхидею из магазинного горшка, важно соблюдать особую осторожность: извлеките ее из емкости, уберите старый субстрат с корней и внимательно их осмотрите. Новый горшок должен быть обязательно прозрачным и чуть больше прежнего, так как корни орхидеи не просто впитывают воду, а еще и участвуют в фотосинтезе – то есть помогают растению получать энергию от света.

Особое внимание следует обратить на корневую систему. Так, например, многие люди не знают, можно ли заглублять воздушные корни орхидеи – но нет, их лучше всего оставлять на поверхности, обеспечивая достаточный доступ к свету.

Если же обнаруживается гниль, ее нужно аккуратно удалить стерильным инструментом, а срезы обработать углем, так как пересадить орхидею с гнилыми корнями – плохая идея. Это может привести к распространению бактерий на здоровые части, сбросу бутонов и, в конце концов, гибели цветка.

Наконец, что касается того, как пересадить старую орхидею, следует провести своеобразное омоложение: убрать старые корни и при необходимости разделить растение на две или даже три части. При этом важно не заглублять сильно точку роста, иначе она может сгнить.

Как реанимировать орхидею с вялыми листьями – правильный уход

После пересадки орхидея может быть ослаблена, так что полив лучше всего проводить методом погружения горшка в воду на 15–30 минут. Тут главное не переливать, а в конце, тщательно слить лишнюю влагу – избыток воды для цветка даже опаснее, чем сухость.

Сигналом к поливу служит цвет корней: они должны быть сероватые или бледно-зеленые. Также помимо того, как поливать орхидею, важно обеспечить ей рассеянный свет и хорошую вентиляцию без сквозняков.

Если листья выглядят вялыми, это обычно связано с проблемами корней из-за переувлажнения или пересыхания. В таком случае орхидею нужно извлечь, убрать поврежденные корни и пересадить в свежий грунт, временно сократив полив.

Как размножить орхидею

Культивируют их с помощью "деток" – боковых побегов. Как только у них появятся корни длиной около 5 см, их аккуратно отделяют и высаживают отдельно.

Знание, как пересадить орхидею, и применение этого знания на практике – ключ к ее здоровью и беспрепятственному росту. Правильный режима полива, выбор подходящего субстрата и внимание к корням помогут растению не только выжить, но и регулярно радовать вас цветами.

