Некоторые породы собак отличаются послушанием и подходят для неопытных владельцев.

Выбор собаки - очень ответственный шаг, который навсегда изменит вашу жизнь. Многие люди боятся, что питомец будет часто болеть или испортит новый ремонт. Чтобы избежать проблем, обратите внимание на простые в содержании и послушные породы.

Помните, что даже самые неприхотливые домашние собаки нуждаются в заботе и прогулках. Но некоторые породы подходят для новичков лучше других и не требуют долгих тренировок. Мы назовем 6 собак, которые отличаются крепким здоровьем, спокойным характером и смышленостью.

Самые неприхотливые собаки для частного дома и квартиры - топ 6

Мопс

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Это идеальный пёс для тех, кто не может выгуливать питомца по 2 часа в день. Длительные прогулки мопсу не только не нужны, а даже противопоказаны. Это спокойная и ласковая порода с врожденным дружелюбием. Мопс отлично подходит семьям, которые не готовы к активной собаке. Но учтите, что он склонен к перееданию и перегреву.

Чихуахуа

Это пожалуй, самые неприхотливые собаки для квартиры, ведь им не нужно много места. Они мало едят, не требуют длинных прогулок и очень преданны хозяину. Однако при отсутствии воспитания чихуахуа могут стать нервными и агрессивными. Не избаловывайте их, будьте последовательны и не повышайте голос - и получите хорошего друга с уравновешенной психикой.

Кавалер-кинг-чарлз-спаниель

Кавалер-спаниель - это вечный щенок, который обожает хозяина и при этом не слишком навязчив. Этот питомец не занимает много места в квартире, мало линяет, быстро дрессируется и не портит мебель. Для хорошего здоровья ему достаточно 30-минутной прогулки в день.

Бостон-терьер

Этот симпатичный пес с умным взглядом не займет много места в доме и не требует интенсивных тренировок. Плюсов у этой породы множество: хорошо ладят с детьми и другими животными, быстро учатся, не линяют. При правильном уходе и ношении одежды зимой эти маленькие неприхотливые собаки почти не болеют.

Пекинес

Этот пёс не требует длительных прогулок и активных игр, не портит вещи в доме и в целом является миролюбивым. Небольшой размер позволяет легко содержать пекинеса в квартире. Но за его шерстью нужен регулярный уход. Если вы готовы вычесывать любимца и не допускать перегрева, то хлопот он не доставит.

Золотистые ретриверы

Если хотите более крупного друга, то ретриверы - идеальные неприхотливые собаки для дома. Общеизвестно, что эта порода одна из самых умных в мире. Такой питомец учится командам в два счета, долго живет и редко страдает от болезней, хорошо ладит со всеми членами семьи. Ретриверы отвечают на заботу со всей взаимностью. И хотя совсем без прогулок и расчесываний не обойтись, вам не нужно прилагать сверхусилия.

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