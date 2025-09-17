Это может увеличить удержание сотрудников на 50 процентов.

Как лучшие лидеры повышают вовлечённость сотрудников, снижают выгорание и удерживают команду? С помощью простой однословной фразы: "Спасибо". Благодарность сотрудникам — мощный и недооценённый инструмент лидерства, считают консультанты по лидерству и продуктивности Уэс Адамс и Тамара Майлз, пишет Inc.

Насколько сильно может повлиять простое "спасибо"

Адамс и Майлз ссылаются на исследование Gallup/WorkHuman 2022 года, которое показало: когда менеджеры благодарили сотрудников хотя бы раз в неделю, уровень выгорания и текучести кадров снижался на 50 процентов. Но не все руководители этим пользуются.

В том же исследовании большинство сотрудников сказали, что их недостаточно признают на работе. И они были на 74 процента более склонны уйти именно по этой причине.

Эксперты сообщают, что люди устроены так, что в основном сосредоточены именно на негативе. Именно поэтому менеджеры могут не благодарить своих работников за работу. "Это логично: ранние люди, которые обращали внимание на угрозы вокруг, имели больше шансов выжить и передать свои гены", - говорится в материале.

Но в современном рабочем мире эта склонность к негативу может быть проблемой. Она заставляет перегруженных менеджеров указывать работникам на ошибки, но не замечать, когда что-то сделано правильно. Однако они это могут исправить.

Нужно составить график благодарностей

Исследования показывают, что одно "спасибо" в неделю даёт заметный эффект. Менеджерам необходимо разработать систему, чтобы благодарить каждого члена команды хотя бы раз в неделю. Это может быть отметка в календаре о том, кому вы уже сказали спасибо, или выделение одного дня, когда вы благодарите всех за вклад за неделю.

Делайте благодарность личной и значимой

Не отправляйте массовое письмо с благодарностью всей команде за усердную работу. Или отправьте, но не считайте, что этого достаточно. Чтобы "спасибо" имело смысл, оно должно быть адресовано конкретному человеку и быть конкретным по содержанию.

Несколько лет назад исследователь из UC Berkeley предложил эффективную схему благодарности. Сначала точно укажите, за что благодарите. Не "Спасибо! Отлично", а "Спасибо за создание такого продуманного маркетингового плана".

Затем отметьте проделанную работу: "Я знаю, что это потребовало много усилий, но ваш труд действительно окупился".

И наконец, объясните, как это помогает вам или компании: "Я думаю, что следование вашему плану поможет нам достичь наших целей по выручке в этом квартале".

Будьте искренними

Не говорите "спасибо" за то, чего на самом деле не цените. И не хвалите, если на самом деле работа выполнена плохо — другой человек это почувствует и в следующий раз будет меньше верить вашим словам.

Вместо этого сосредоточьтесь на том, за что вы действительно благодарны. Может, общая презентация была не идеальной, но видно, что человек усердно работал над интересными слайдами. Благодарность за сделанное правильно должна сопровождать любую обратную связь о том, что нужно улучшить.

Не бойтесь, что благодарность отвлечет от работы над ошибками. Сотрудники всё равно будут замечать и негативные моменты.

