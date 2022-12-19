Простой фонарик прослужит долго и будет светить до тех пор, пока не сядут батарейки.

Частые блэкауты заставляют украинцев задуматься о дешевых и простых источниках света. УНИАН рассказывает, как сделать фонарик на батарейках своими руками за пару минут.

Самый быстрый способ, как "сделать свет", - собрать элементарный фонарик из светодиодной лампы и батарейки. Такой экономичный светодиодный фонарик можно сделать из подручных средств, как при помощи паяльника так и без него.

Ранее мы уже рассказывали, как сделать горячую грелку из копеечных средств. Тепер разберем простые варианты того, как сделать фонарик из светодиода и двух батареек.

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Светодиодный фонарик из двух батареек и светодиода без паяльника

Что понадобится:

батарейки АА - 2 шт.

светодиод 3v - 1 шт.

скрепка или фольга

изолента

Возьмите две пальчиковые батарейки "плюс" к "минусу" и в таком положении примотайте их друг к другу изолентой. Металлическую канцелярскую скрепку или плотно свернутый кусочек фольги прикрепите к "плюсу" и "минусу" батареек с одного из концов. С другого конца - "ножки" светодиода. Готово! Фонарик будет светить до тех пор, пока не сядут батарейки, а чтобы его выключить - просто отклейте изоленту.

Светодиодный фонарик в спичечном коробке

Что понадобится:

батарейки АА - 2 шт.

светодиод 3v - 1 шт.

монета

спичечный коробок

нож, шило или ножницы

Похожую на предыдущий вариант конструкцию можно собрать в спичечном коробке, использовав монетку как "выключатель". Для этого поместите в коробок две батарейки - "плюсом" к "минусу". С одной стороны подложите монетку, с другой - светодиод (для удобства для лампочки можно прорезать отверстие в коробке). Такая конструкция не будет очень прочной, но выручит в трудную минуту и ее создание не потребует особых усилий.

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