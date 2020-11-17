Участницы добровольной пожарной команды из нижнесаксонского города Беверштедта выпустили свой календарь, как это обычно делают австралийские пожарные.
С помощью календаря они хотят привлечь больше женщин к вступлению в добровольную пожарную охрану.
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В фотосессии приняли участие 24 сотрудницы пожарной службы, на снимках они позируют в белых топах и полукомбинезонах.
По состоянию на 2020 год общая численность добровольных пожарных в Нижней Саксонии составляет около 127 тысяч человек, и из них всего лишь 13% - женщины.
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