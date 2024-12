Диетолог объяснила, почему вы должны добавить в рацион именно эти виды орехов.

Орехи - отличный выбор для здоровых перекусов и повышения содержания белка в блюдах, так как они наполнены и растительным белком, и витаминами, и минералами, а также клетчаткой.

Кроме того, не стоит забывать о том, что орехи обладают множеством питательных преимуществ. Исследования показывают, что включение орехов в рацион помогает повысить сытость, поддержать здоровый вес и даже улучшить контроль сахара в крови, потенциально снижая риск развития инсулинорезистентности, пишет Eat This, Not That!.

Если вы физически активны или работаете над наращиванием сухой мышечной массы, эксперты заявляют, что именно орехи могут стать ценным источником белка. Как показывают исследования, эти растительные белки могут стимулировать синтез мышечного белка, помогая строить и восстанавливать мышцы. Сертифицированный диетолог Дестини Муди назвала шесть видов орехов с самым высоким содержанием белка.

Арахис

Хотя арахис "технически относится к бобовым", а не к орехам, он является отличным выбором при выборе высокобелковых орехов для перекуса.

"Арахис содержит наибольшее количество белка среди всех других орехов. Он также является хорошим источником магния, который помогает регулировать уровень сахара в крови", - отмечает Муди.

Миндаль

Миндаль содержит 18 граммов белка и 609 калории на 100 граммов. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году в журнале Nutrients, миндаль является отличным источником растительного белка, полезных жиров, клетчатки, витамина Е (важного антиоксиданта, помогающего очищать организм от свободных радикалов и воспалительных соединений) и необходимых минералов, таких как магний.

Кроме того, миндаль также помогает снизить уровень холестерина. И в нем меньше жира, чем в других видах орехов.

Фисташки

Фисташки выделяются своим ярким зеленым цветом и приятно хрустящей скорлупой. Однако их в основном используют именно в качестве закуски для алкогольных напитков, к примеру, под пиво. В 100 граммах фисташек содержится тоже около 18 граммов белка и 550 калорий.

Они также являются богатым источником клетчатки, полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов, таких как флавоноиды и антоцианы, которые невероятно полезны в противовоспалительных процессах.

"Замечательно то, что фисташки содержат все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно и должен получать из пищи", - подчеркивает Муди.

Кешью

"Медь, которой много в кешью, помогает поддерживать здоровье костей и сердечно-сосудистой системы", - утверждает Муди.

Грецкие орехи

Эти орехи наполнены полезными для сердца жирными кислотами омега-3, говорится в материале Национального института здравоохранения США.

"Грецкие орехи содержат больше всего жиров, чем любые другие орехи. Хотя, возможно, не рекомендуется слишком часто баловать себя грецкими орехами, если вы пытаетесь похудеть, важно отметить, что эти жиры относятся к особому виду жиров, называемых омега-3", - отмечает эксперт.

Это незаменимые жирные кислоты, которые снижают риск сердечных заболеваний и укрепляют здоровье мозга.

Фундук

Фундук содержит около 12 граммов белка и 520 калорий на 100 граммов. Согласно одному из исследований, высокое содержание антиоксидантов в фундуке помогает бороться с воспалением и уменьшает окислительный стресс. А также снижает риск сердечных заболеваний.

