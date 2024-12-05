Перед тем, как начать употреблять грецкие орехи, стоит учитывать несколько факторов, отмечают эксперты.

Люди, которые потребляют больше орехов, имеют лучшие показатели сердечно-сосудистых факторов риска и более низкие показатели заболеваний. К примеру, несколько исследований показали, что употребление орехов связано со снижением кровяного давления и уровня холестерина. Поэтому в Harvard Health Publishing объяснили, почему именно грецкие орехи полезны для здоровья.

Польза грецких орехов

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что диеты, в которых присутствуют грецкие орехи, приводят к снижению общего уровня холестерина и "плохого" холестерина по сравнению с другими диетами.

В то же время диета, которая содержит много продуктов с высоким содержанием жиров, всегда вызывает беспокойство относительно вероятного увеличения веса, однако исследование показало, что те, кто придерживался диеты с грецкими орехами, не набрали вес.

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Кроме того, недавние исследования доказали, что употребление грецких орехов может улучшать уровень липидов в крови и иметь защитное влияние на здоровье мозга.

Почему эти орехи являются такими полезными?

В Harvard Health Publishing считают, что, вероятно, именно типы масел, которые содержатся в грецких орехах, делают их особенными, когда речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы. Также грецкие орехи имеют много полиненасыщенных жирных кислот, которые являются более полезными, чем насыщенные жиры.

В свою очередь грецкие орехи содержат альфа-линоленовую и линолевую кислоты, которые могут иметь противовоспалительное действие, что поддерживает здоровье кровеносных сосудов и хорошо влияет на уровень липидов в крови.

"Многие орехи богаты мононенасыщенными жирами, а также полиненасыщенными жирами. Это более полезные типы жиров, чем насыщенные и трансжиры, но специфическое сочетание жиров и полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в грецких орехах, может быть особенно полезным для здоровья сердечно-сосудистой системы", - подчеркнул автор материала.

Предостережения относительно употребления грецких орехов

Перед тем, как начать есть грецкие орехи, стоит учесть несколько важных предостережений.

В частности, такие исследования не определили идеальную "дозу" потребления грецких орехов. В одном из них люди ежедневно употребляли смесь из примерно 9 лесных орехов, 12 миндальных и 6 грецких орехов, поэтому это может быть слишком много, чем вы можете съесть.

Кроме того, большинство исследований потребления грецких орехов не могут доказать, что именно они стали причиной улучшения уровня холестерина у человека. Вероятно, те, кто любит грецкие орехи, также больше занимаются спортом, не курят или имеют благоприятные гены, по сравнению с теми, кто не ест грецких орехов.

"Ни один отдельный продукт в вашем рационе не может сделать вас здоровым. Важна общая картина. Здоровая диета, регулярные физические упражнения, избегание лишнего веса и отказ от курения - это хорошие отправные точки. И даже при здоровом образе жизни некоторые люди нуждаются в лекарствах или других методах лечения, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых и других заболеваний", - подытожили в материале.

Другие полезные продукты для здоровья

Ранее эксперты назвали специю, которая уменьшает воспаление в организме. Такая специя имеет соединение под названием куркумин, которое отвечает за ее противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Также исследования показали, что употребление яичных белков имеет неожиданное влияние на здоровье почек. Поэтому людям, страдающим от проблем с этими органами, даже рекомендуют включать яичные белки в свой ежедневный рацион.

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