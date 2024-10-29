Рассказываем, где лучше всего и как хранить грецкие орехи в скорлупе, очищенные и молотые.

Грецкие орехи полезны и питательны, с ними получается вкуснейшая выпечка, а салатам они придают интересный привкус. Поэтому хозяйки стараются запастись орехами впрок. Но случается, что со временем орехи отсыревают и начинают портиться и горчить. Давайте разберемся, как и где хранить грецкие орехи, чтобы они пролежали до нового урожая.

Как хранить грецкие орехи в скорлупе

Чаще всего орехи хранят именно в скорлупе - считается, что так они лежат дольше. Но, чтобы они сохранились до следующего сезона, нужно придерживаться нескольких правил:

в первую очередь следует перебрать орехи - попробовать их на вкус, осмотреть скорлупу, чтобы не было трещин;

затем нужно выложить орехи в один слой и просушить в помещении или на улице (если стоит сухая погода) в течение нескольких дней;

можно прогреть орехи в духовке, чтобы избавиться от лишней влаги - таким образом удастся избежать появления плесени;

хранить орехи в скорлупе лучше всего в картонных коробках, в темном месте, температура должна быть около +5-15°С.

Важно: на балконе орехи можно хранить, только если там нет повышенной влажности, иначе это спровоцирует появление плесени. Иногда хозяйки хранят орехи на кухне, но делать этого также не стоит - под действием тепла у них вскоре может появиться неприятный запах и привкус.

Видео дня

Как хранить очищенные грецкие орехи в домашних условиях

Некоторые предпочитают чистить орехи от скорлупы, чтобы сразу отбраковать порченные. Но затем такие орехи следует в течение 5 минут просушить в духовке или на сковороде, помешивая, чтобы они не горели. Можно ли хранить орехи в стеклянной банке или лучше положить их в пакет? В полиэтилене хранить орехи - как очищенные, так и в скорлупе - не стоит, так они быстро потеряют вкус. Для хранения лучше взять мешочки из натуральной ткани, которые затем подвешивают в темном месте. Оптимальной для хранения считается герметичная стеклянная тара, которую также ставят в темное место или холодильник - там орехи могут простоять до полугода.

Касательно того, как хранить молотые грецкие орехи, то их лучше долго не сохранять - постарайтесь использовать в течение 2-4 дней. После того, как измельчили, пересыпьте их в стеклянную банку и также поставьте в холодильник.

Можно ли хранить орехи в морозилке? Да, этот способ подходит, если нужно сохранить очищенные орехи на более длительный срок. Но вот в морозилку их лучше класть как раз в полиэтиленовом пакете (а лучше в двух), или хорошо укутать в пищевую пленку или фольгу.

Ранее мы рассказывали, как легко почистить грецкие орехи за 5 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: