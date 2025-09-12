Иногда мы бываем так заняты, что забываем о наших домашних любимцах, но пора это исправить.

Одна из причин, почему некоторые люди любят именно котов, а не собак, в том, что коты (относительно) неприхотливы по сравнению с собаками. Им не приходится вставать рано утром в дождливую погоду, чтобы вывести пушистиков на улицу, не приходится собирать "продукты их жизнедеятельности" с тротуара и гулять, если они этого не хотят.

Но иногда стоит задуматься, а вдруг ваши коты всё же не такие уж неприхотливые. В моменты, когда вы уделяете им очень мало внимания, они могут начать чаще шипеть и драться, пишет Kinship. Эксперты объяснили, как пропуск игр может повлиять на чрезмерно активных пушистиков.

Это сбивает их режим

Ветеринар доктор Нелл Остерьмайер, представитель Figo Cat Insurance, заявила: "Жизнь бывает суматошной — иногда мы буквально "роняем мяч" и пропускаем игру. Для большинства кошек день-два без игр не нанесут серьёзного вреда".

Но многое зависит от конкретной кошки. Для кошек, очень зависимых от режима или склонных к тревожности, даже один пропущенный день может выбить их из колеи. Среди возможных последствий: набор веса (из-за недостатка активности), скука и тревога.

Это провоцирует плохое поведение

Эксперт по поведению кошек Джоуи Лусварди из Class Act Cats не скрывает правды: "Игры — это очень важная потребность для кошек. Недостаток игр может привести к самым разным проблемам: от агрессии до раздражающих мелочей вроде сбрасывания предметов со стола".

Длительное отсутствие развлечений может привести к нежелательному поведению, но не всегда пропуск дня или даже недели оборачивается проблемами для некоторых кошек.

Это влияет на ваши отношения

Советник Pet Honesty, ветеринар Виктория Кармелла соглашается с доктором Остерьмайер в том, что пропуск пары игровых сессий — не трагедия. Но напоминает, что игры важны не только для кошек — они непосредственно укрепляют связь животного и хозяина.

Специалист по поведению кошек Стивен Квандт отмечает, что некоторые кошки просто менее игривые. "Для одних пропуск игр приведёт к скуке и возможному стрессу, что выльется в плохое поведение. А вот для "диванных" кошек это может не иметь никакого значения".

Вклинивайте игры, когда только можете

Кошки редпочитают короткие игровые сессии в течение дня. Если есть минутка, устройте быструю игру. Для них важна именно регулярность, а не "марафонские" игры.

Также помогут пазлы-кормушки и игрушки. "Игрушки с угощениями заставляют кошку думать, когда у вас нет времени", — говорит доктор Кармелла. Все эксперты с этим согласны.

Другие интересные новости о пушистиках

Ранее УНИАН сообщал, почему кошки боятся огурцов. В сети полно видео, где кошка спокойно ест корм, а за её спиной кто-то незаметно кладёт огурец. Стоит питомцу обернуться — и начинается паника... но из-за чего это происходит?

Кроме того, мы также рассказывали, что делать, если ваша кошка грызет провода. Это повод для немедленной тревоги. Это не только небезопасно, это еще и может рассказать о проблемах со здоровьем у животного.

