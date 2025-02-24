Как навсегда отучить собаку просить еду: дрессировщица раскрыла секрет

Есть несколько способов, как заставить питомца перестать попрошайничать.

Многие владельцы собак знают, что почти каждый прием пищи не обходится без попрошайничества питомцев. К счастью, существуют способы, как навсегда отучить собак просить еду со стола.

Об этом рассказала опытная дрессировщица Адриенна Фарричелли рассказала в своей колонке для ParadePets.

Отмечается, что выпрашивание еды глубоко укоренилось в эволюционной истории собак. Их предки заложили основу для современного попрошайничества, а люди стали невольными соавторами.

Видео дня

Фарричелли объяснила, что все это началось еще тогда, когда первые волки начали следовать за человеком. Они обнаружили, что там где находятся люди, там была и еда, остатками которых могли полакомиться животные.

Когда человек дает еду собаке, подкрепляется близость питомца к обеденному столу. Фарричелли подчеркнула, что даже маленький кусочек еды может подтолкнуть собаку на мысль, что она всегда сможет перекусить во время приемов пищи человека.

Дрессировщица отметила, что собаки отлично знают, как заставить человека поделиться едой. В процессе одомашнивания собаки сохранили ряд физических и поведенческих характеристик, характерных для молодых щенков. Благодаря этому людям сложно устоять перед их шармом.

По словам Фарричелли, отучить собаку от попрошайничества можно несколькими способами. Их можно комбинировать, чтобы больше никогда не допустить такого поведения.

Дрессировщица рекомендует предпринимать такие меры во время приема пищи:

использовать детские барьеры, чтобы предотвратить доступ собаки к столу;

держать собаку в отдельной комнате;

поместить собаку в ящик (если собака приучена к ящику);

использовать загон для собак;

прикрепить собаку к привязи в помещении с помощью задней застежки шлейки.

Также дрессировщица советует давать собакам их любимые игрушки, чтобы не сильно расстраивать питомцев.

Помимо этого Фарричелли советует реализовать стратегии изменения поведения, чтобы добиться лучшего результата.

Как один из вариантов, дрессировщица посоветовала установить "золотое правило" в доме: все члены семьи и гости никогда не должны кормить собаку за столом. Если один человек подсовывает собаке кусочек, это подрывает усилия всех остальных.

Чтобы не нарушить "золотое правило", нужно следить за маленькими детьми во время приемов пищи. По словам Фарричелли, они могут подкармливать собак или случайно ронять еду.

Дрессировщица подчеркнула, что следует избегать случайного попадания кусочков пищи на пол, а также расслабленных поз за столом, подчеркнула эксперт. Она объяснила, что собаки видят в этом "призывы к действию".

Также отличным способом отучить собаку от попрошайничества является дрессировка. Фарричелли советует давать питомцам подсказку, например, говоря "Не трогай!", когда питомец приближается к еде, которая упала на пол.

Другие советы для владельцев собак

Ранее опытная дрессировщица Адриенна Фарричелли объяснила, почему не стоит давать обнюхивать руку собаке. Она посоветовала обращать внимание на язык тела собак.

Кроме того, дрессировщик рассказал, как успокоить собаку в общественном месте. Он поделился, как научил своего пса Ральфа оставаться спокойным и сидеть на одном месте, когда они находятся вне дома.

Вас также могут заинтересовать новости: