'Тест на анекдот': руководительница рассказала о хитром трюке на собеседовании

По ее словам, этим простым способом можно проверить наличие базовых качеств для большинства профессий.

Собеседование на работу - это всегда стресс, особенно когда получаешь отказ за отказом. Но одна руководительница поделилась простым вопросом, который она задает каждому кандидату, чтобы определить, подходит ли он для ее компании, пишет Mirror.

Женщина, которая работает в сфере связей с общественностью (PR), приглашает кандидатов на повторное собеседование только после того, как они проходят ее тест "расскажи мне анекдот".

"Шутка не обязательно должна быть смешной. Я просто хочу увидеть, умеете ли вы упражняться в базовых навыках вспоминания, когда вы находитесь под давлением, поскольку я работаю в PR. Это очень важно в моей сфере", - пояснила она.

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Однако ее вопрос имеет еще одну цель - понять, с каким человеком она общается. Она добавила: "Конечно, я вижу, какой анекдот ты рассказываешь. Количество людей, которые могут придумать только ужасно расистские или сексистские вещи, чтобы сказать в таких обстоятельствах, поражает. Это также признак того, что ты, видимо, не приспособлен для интервью в прямом эфире".

Эта методика собеседования напоминает другой тест - "соль и перец", которым поделился один работник. По его словам, его босс оценивал кандидатов во время обеда: "Компания, в которой я работал, проводит целый день собеседования с несколькими людьми, и одно из них всегда - обеденное интервью. Я слышал о парне, который основывался на одном: попробовал ли человек, у которого он проводил собеседование, его еду, прежде чем потянуться к соли, перцу, острому соусу и так далее. Если вы не попробовали еду первым, вы не получили от него пропуска".

Хотя он не до конца понимал, почему его босс так доверял этому тесту, предполагает, что тот хотел оценить характер человека - готов ли он сначала попробовать что-то, прежде чем делать выводы. "Рад, что я не был у него на собеседовании, потому что я почти всегда добавляю перца", - признался он.

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