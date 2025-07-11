Лучше всего - предотвратить увядание растений, но если это не удалось, то в большинстве случаев кусты можно спасти.

Если ваши помидоры начали вянуть - не паникуйте: в большинстве случаев проблему можно решить, утверждает эксперт по томатам Эмили Джонс, которая выращивает их уже более 30 лет. Об этом пишет Homes and Gardens.

По ее словам, существует несколько причин увядания помидоров. Это могут быть проблемы с поливом, погодные условия, вредители и болезни. Некоторые из них более серьезные и требуют больше усилий, другие же решаются легче. Важно правильно установить причину увядания и сделать все возможное, чтобы предотвратить проблему.

Вот 5 распространенных причин увядания растений помидоров

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1. Недостаток влаги

Самой частой причиной увядания растений томатов является недостаток воды, особенно в теплую сухую погоду. Если потребности томатов во влаге не удовлетворяются, листья теряют упругость, становятся сухими, ломкими, будто бумажными.

Вода для полива помидоров может поступать из природных источников (во время дождей), если растения растут в открытом грунте или путем регулярного ручного полива с помощью лейки, садового шланга или системы капельного орошения.

Если помидоры растут в горшках, их нужно поливать чаще, даже если на них иногда идет дождь. Не стоит ожидать, что дожди достаточно пропитают почву. Лучше всего - регулярно проверять уровень влаги в почве и поливать тщательно, если она кажется сухой.

К счастью, увядание растений помидоров от недостатка воды - проблема, которая решается очень легко и быстро.

2. Вредители

По словам Джонс, вредители могут нанести значительный вред растению, в частности грызть листья, стебли, плоды, что приводит к увяданию, дефолиации, задержке роста или даже гибели растений. Речь идет о тле, белокрылке, нематоде и стеблевых мотыльках.

Тля и белокрылка высасывают сок из листьев и стеблей, что может привести к пожелтению, а при значительном заражении - к увяданию. С такими крошечными насекомыми можно бороться струей воды или путем опрыскивания растений инсектицидным мылом.

"Нематоды - это микроскопические черви, которые живут в почве и атакуют корни помидоров, вызывая увядание, задержку роста и плохое образование плодов", - пояснила эксперт.

По ее словам, отличный способ предотвратить проблемы с нематодами - сажать рядом с помидорами бархатцы. Они выделяют в почву соединения для защиты растений от этих вредителей.

Самой большой проблемой среди всех вредителей является стеблевой мотыль - гусеница с пурпурным телом и белыми полосами, которая врезается в стебли и разрушает внутренние ткани. Обычно она поражает растение в начале лета. Зараженные кусты следует уничтожать, чтобы предотвратить распространение вредителя.

3. Болезнь

Увядание растений томатов может быть следствием болезней, возбудители которых есть в почве или распространяются от растения к растению насекомыми и инструментами.

Вертициллезное и фузариозное увядание вызываются спорами грибков, которые зимуют в почве или зараженных остатках. Болезни помидоров проникают через корни и могут быстро привести к увяданию растений, начиная с нижних листьев, а затем распространяясь по растению.

Лекарств от них нет, и зараженные растения нужно уничтожать. Чтобы предотвратить это, выбирайте устойчивые к болезням сорта.

Вирус пятнистого увядания томатов и вирус мозаики томатов - это бактериальные заболевания, которые влияют на рост и вызывают увядание. Зараженные насекомые, такие как тля, белокрылка и трипсы, могут распространять эти болезни. Также садоводы могут непреднамеренно переносить возбудителей с растения на растение.

Опрыскивание инструментов дезинфицирующим средством во время работы - это быстрый и простой способ предотвратить распространение болезней. Пораженные растения лучше всего удалить.

4. Тепловой стресс

Помидоры - солнцелюбивые растения, но при экстремальных температурах их листья могут скручиваться. Если температура в течение нескольких дней превышает 32°C, растение пытается защитить себя и минимизировать потерю влаги. Это может выглядеть так, будто оно увядает. При этом, когда температура спадает, растение снова восстанавливается. Если растения хорошо поливать, тепловой стресс они будут переносить легко.

Помидоры в контейнерах следует размещать в месте, защищенном от интенсивного послеобеденного солнца.

5. Холод

Холод тоже может привести к увяданию растений. Речь идет о температуре ниже 15°C. При этом листья томатов скручиваются, задерживается рост, растение может увянуть. Самой чувствительной к низким температурам является рассада помидоров.

Чтобы предотвратить эту проблему, не спешите с высадкой. Делайте это лишь тогда, когда температура весной будет постоянно выше 15°C. И обязательно закалите растения в течение нескольких недель, если собираетесь высаживать их на открытом воздухе.

Обрезать ли увядшие листья помидоров

Удалять увядшие листья нет необходимости, разве что они полностью отмерли или имеют признаки вредителей или болезней. В таких случаях удаление пораженных участков может предотвратить распространение болезни.

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