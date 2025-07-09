Эксперты рассказали, какими должны быть почва, контейнеры, полив и подкормка.

Плоды авокадо можно вырастить собственноручно в помещении, однако при этом нужно учесть несколько особых инструкций по уходу. Издание martha stewart расспросило у экспертов, какими должны быть почва, контейнеры, а также узнало, как поливать и чем подкармливать дерево.

Какой сорт выбрать

Вырастить дерево авокадо из косточки купленного в магазине фрукта - не лучший вариант, предупредил основатель Ohio Tropics Раффаэле Ди Лалло, ведь эти растения будут огромными, и за ними будет трудно ухаживать, кроме того, они могут никогда не плодоносить в помещении.

Зато Ди Лалло рекомендует сорт "День", который, по его словам, начнет давать плоды уже через два года. К тому же его можно обрезать, чтобы дерево имело нужный размер.

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Рекомендации по почве и контейнерам

Для авокадо Ди Лалло рекомендует типичный грунт для комнатных растений с добавлением перлита или пемзы для улучшения аэрации. Что касается емкости, идеальным, по словам садовника, будет неглазурованный терракотовый горшок, который будет способствовать поддержанию здоровой корневой системы.

"Эти растения могут быть чувствительными к корневой гнили в помещении, а терракота дышит. Вес горшка также поможет растению оставаться стабильным. Имейте в виду, что терракотовые горшки будут больше пересыхать и потребуют более частого полива", - пояснил эксперт.

Основательница The Houseplant Guru Лиза Элред Штайнкопф всегда выбирает контейнер с отверстиями, а также добавляет немного коры для орхидей, чтобы был лучший дренаж.

"По мере того, как ваше дерево растет и горшок заполняется корнями, продолжайте пересаживать его в емкость, на один размер больше. Не заменяйте горшок слишком быстро - нужно убедиться, что он действительно стал маловат для вашего растения, ведь если вокруг корней будет слишком много влажной смеси, она сгниет", - посоветовала Штайнкопф.

Как поливать дерево авокадо

Типичное правило полива большинства комнатных растений касается и вашего авокадо.

"Пусть 1-2 см сверху высохнут. При этом проверяйте пальцем, а не влагомером, поскольку последний может ввести в заблуждение. После этого тщательно полейте почву, пока вода не выйдет из дренажного отверстия, а затем слейте лишнюю воду, которая накопится внизу", - отметил Ди Лалло.

Какое освещение необходимо

Важность прямых солнечных лучей нельзя переоценивать, подчеркнул эксперт, ведь без достаточного количества света ваше растение не будет цвести и не будет плодоносить.

Лучший вариант - вынести дерево на улицу, если позволяет климат.

"Я бы вынесла его на лето, а на зиму занесла внутрь, чтобы помочь ему достичь своего лучшего потенциала", - говорит Штайнкопф.

Чем подкармливать

Ди Лалло рекомендует использовать удобрение медленного высвобождения, которое будет постоянно понемногу подпитывать растение. По его словам, лучшим выбором будет удобрение для фруктовых деревьев.

Штайнкопф рекомендует выбирать органическое удобрение, если ваше дерево авокадо находится на том этапе, когда оно может плодоносить.

Нужно ли обрезать дерево

Обрезать дерево стоит только, если необходимо сформировать размер. Однако ни в коем случае нельзя обрезать более одной трети растения, предостерегла Штайнкопфт.

Ди Лалло утверждает, что это можно делать только весной.

"Ваше растение авокадо, когда оно достаточно созреет, образует цветочные почки на новых побегах. Поэтому убедитесь, что вы не обрезаете его после начала лета, поскольку можете поставить под угрозу количество цветов, которые образует ваше растение", - подчеркнул он.

Когда ожидать урожая

Ди Лалло говорит, что авокадо-дерево "День" должно плодоносить через два-три года. Однако другим сортам может понадобиться и до 10 лет, прежде чем они созреют, чтобы давать плоды.

Ранее УНИАН рассказывал о вьетнамском способе сделать авокадо в 10 раз лучше. Речь идет о смузи с этим фруктом. Это классический напиток, в котором спелый авокадо, сгущенное молоко, молоко и лед взбиваются с помощью блендера. Для этого напитка используйте мягкие, полностью спелые авокадо - они придадут насыщенный вкус и максимально нежную текстуру. Если не любите слишком сладкое, можно регулировать количество сгущенного молока по вкусу.

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