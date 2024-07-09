Есть несколько табу на собеседовании - о них расскажем в материале.

Собеседования - неизбежная часть на пути построения карьеры. Многие люди нервничают перед интервью с рекрутером или потенциальным работодателем, ведь попросту не знают, что говорить на собеседовании. Особенно это актуально для тех, кто ищет первую работу. Но есть несколько трюков, которые помогут заполучить желаемую должность.

Как вести себя на собеседовании - внешность и речь имеют значение

Как известно, людей встречают по одежке. Есть несколько советов, как подобрать оптимальную одежду, исходя из того, на чем вы хотите сделать акцент. При выборе наряда сосредоточьтесь на цвете:

Черный - цвет лидеров.

Синий - для командных игроков.

Серый - подойдет людям с аналитическим складом ума.

Коричневый - символизирует надежность.

Белый - говорит о вашей организованности.

Если вы натура творческая и должность тоже это предусматривает, можете отдать предпочтение более смелым цветам. К примеру, наденьте что-то фиолетовое, зеленое или оранжевое.

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Кроме того, обязательно следите за своей речью. Ничто так не портит впечатление о человеке, как невнятное произношение слов и неумение четко высказать свои мысли. К тому же, советуем провести небольшое исследование о компании, на должность в которой вы претендуете. Это нужно, чтобы вы имели представление о сфере ее деятельности, и вас не застали врасплох вопросом: "Что вы знаете о нашей фирме?".

Что нельзя говорить при собеседовании - распространенные ошибки

Есть несколько табу на собеседовании. В частности, ни в коем случае не рассказывайте рекрутеру или потенциальному работодателю о ваших личных проблемах и не отзывайтесь плохо о нынешнем или прошлом работодателе. Это может оставить неприятное впечатление не столько о них, сколько о вас самих.

Также советуем избегать резких и негативных установок по типу "Я ненавижу работать в команде" или "Я не буду учиться чему-то новому".

Что нельзя говорить при приеме на работу, так это ложь и преувеличения. Если вы не знаете английский, не стоит утверждать, что вы ним владеете на уровне носителя. Здесь все очевидно. Если вы соврете и все же получите должность, а в итоге не сможете выполнить задач, в которых, как вы говорили, вы "ас", что подумает ваш работодатель? Не исключено, что вы не только потеряете работу, но и получите плохие рекомендации.

Что запрещено спрашивать на собеседовании - возьмите на заметку

Во многих статьях советуют задавать вопросы в конце собеседования. К примеру, можете спросить о том, какие обязанности вам предстоит выполнять.

Но есть несколько вещей, о которых запрещено спрашивать на собеседовании. Так, никогда не задавайте вопросы о том, когда пересчитывают зарплату, увольняют ли за опоздания, как часто проводят корпоративы и так далее.

В еще худшем свете вы выставите себя, если спросите, чем занимается компания. Эту информацию довольно просто раздобыть в сети и ожидается, что вы уже придете на собеседование подготовленным.

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