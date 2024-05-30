То, как и что мы говорим, имеет немалое влияние.

Если вы когда-нибудь общались с кем-то, кто кажется чрезмерно сосредоточенным на себе, возможно, вы имеете дело с эгоцентричным человеком. Часто такие люди имеют особую манеру общения.

Об этом пишет Hackspirit. Обычно эгоцентричные люди используют в разговорах 8 фраз, которые дают понять, что вы имеете дело именно с такой личностью.

1. "Хватит о тебе, давай поговорим обо мне".

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Эта фраза – классический показатель эгоцентризма. Распознать это можно, например, когда вы делитесь важной личной историей с человеком, а он перебивает вас и переводит разговор на себя.

Это может привести к тому, что вы будете чувствовать себя неуслышанными и неважными. Эта фраза – не только убийца разговора, но и красный флажок, указывающий на то, что вы имеете дело с эгоцентричным человеком. Их интересуют только собственные истории, чувства и переживания.

2. "Я не эгоист, я просто забочусь о себе".

На первый взгляд, это утверждение может показаться демонстрацией здоровой заботы о себе. Но когда им злоупотребляют, оно часто становится прикрытием для эгоцентричного поведения. Люди, которые регулярно используют эту фразу, могут необоснованно ставить свои потребности выше других.

Если они постоянно отменяют планы в последнюю минуту или отказываются идти на компромисс в отношении совместных решений, они могут оправдывать свои действия этой фразой. Однако важно различать здоровую заботу о себе и поведение, сфокусированное на себе.

3) "Я просто говорю правду".

Эту фразу эгоцентричные люди часто используют как оправдание для резких комментариев.

На самом деле это называется иллюзией асимметричного понимания. Это когнитивное предубеждение, когда люди думают, что знают других лучше, чем они сами.

Эгоцентричные люди часто считают, что они лучше понимают ситуации или людей, что приводит к ошибочной мысли о том, что их "честность" не только оправдана, но и необходима.

4) "Мне никто не нужен".

Эта фраза может звучать как декларация независимости, но она часто раскрывает эгоцентричную личность.

Люди, которые часто употребляют эту фразу, возможно, пытаются показать, что они самодостаточны до такой степени, что мысли, чувства или потребности других людей не имеют для них значения.

По своей природе мы социальные существа, и наши отношения с другими помогают нам расти и процветать. Помните, что это нормально – полагаться на других и позволять им полагаться на вас. Это часть человеческого бытия.

5) "У меня нет на это времени".

Мы все бывали в такой ситуации, когда истощены и перегружены большим количеством работы или рядом обязательств. И в такие моменты может выскользнуть фраза "у меня нет на это времени".

Но если ее использовать слишком часто, она может свидетельствовать об эгоцентричном отношении к себе. Она свидетельствует о том, что время говорящего ценнее времени других или что его приоритеты всегда важнее.

6. "Я это уже знаю".

Эта фраза часто является палочкой-выручалочкой для эгоцентричных людей. Они используют ее, чтобы сохранить чувство превосходства или контроля в разговоре.

Например, вы можете с радостью поделиться новой информацией или интересным фактом, который только что узнали, а в ответ слышите: "Я это и так знаю".

Эта фраза может оставить у вас ощущение, что вас не ценят или не слышат. Но помните, что это не размышления о ваших знаниях или ценности. Это просто способ, которым эгоцентричные люди самоутверждаются.

7. "Этого бы не случилось, если бы ты меня послушал".

Согласитесь, эта фраза может ужалить. Ее часто используют эгоцентричные люди, чтобы переложить вину и избежать ответственности за свои действия.

По сути, они говорят, что если бы вы только прислушались к их советам или указаниям, текущая проблема или ситуация не возникла бы. Но все ошибаются, и никто не знает всех ответов – даже самопровозглашенные эксперты.

Услышать это может быть трудно, но не позволяйте этому поколебать вашу уверенность.

8. "Я всегда прав".

Эта фраза может быть самой красноречивой из всех. Эгоцентричным людям часто трудно признать свою неправоту. Они могут считать, что их мнение является единственно правильным, и отвергать точки зрения других.

Но вот что важно помнить: никто не прав всегда. Мы все имеем разные взгляды, опыт и знания, которые формируют наше понимание мира. Именно через обмен этими разными точками зрения мы учимся и развиваемся.

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