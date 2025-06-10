Многим известно слово "визивающий". Так говорят на тех, кто отличается наглостью, дерзостью или даже вульгарностью.
По словам языковеда Ларисы Чемерис, русское слово "вызывающий" некоторые украинцы переводят дословно - "визиваючий", что является и суржиковым, и калькой. Эксперт раскрыла, как сказать вызывающее поведение на украинском правильно.
Как сказать вызывающий вид на украинском
Как пояснила Лариса Чемерис, лучшим аналогом слова "вызывающий" в украинском языке является "зухвалий". Это прилагательное означает - тот, который не проявляет должного уважения или почтения к кому-то или чему-то; выражает неуважение; очень грубый, наглый.
Примеры: зухвалий парубок, зухвалий погляд, зухвалий вчинок, зухвалий ворог, зухвалий напад. Именно это слово лучше всего передает смысловые оттенки, которые часто пытаются передать через калькированное "визиваючий".
Русско-украинские словари подают еще и такие интересные варианты замены слова "визиваючий":
• визивний;
• задирливий;
• задерикуватий;
• зачіпний;
• зачіпливий.
Если речь идет о фразе "иметь вызывающий вид", то лучшими будут такие украинские соответствия:
глядіти задирливо;
козирем дивитися;
козирем стояти.
В то же время вызывающее поведение на украинском правильнее передать как вызывающее поведение.
Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования.
Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.