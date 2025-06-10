Языковед подсказала, как можно заменить популярные русские слова.

Многим известно слово "визивающий". Так говорят на тех, кто отличается наглостью, дерзостью или даже вульгарностью.

По словам языковеда Ларисы Чемерис, русское слово "вызывающий" некоторые украинцы переводят дословно - "визиваючий", что является и суржиковым, и калькой. Эксперт раскрыла, как сказать вызывающее поведение на украинском правильно.

Как сказать вызывающий вид на украинском

Как пояснила Лариса Чемерис, лучшим аналогом слова "вызывающий" в украинском языке является "зухвалий". Это прилагательное означает - тот, который не проявляет должного уважения или почтения к кому-то или чему-то; выражает неуважение; очень грубый, наглый.

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Примеры: зухвалий парубок, зухвалий погляд, зухвалий вчинок, зухвалий ворог, зухвалий напад. Именно это слово лучше всего передает смысловые оттенки, которые часто пытаются передать через калькированное "визиваючий".

Русско-украинские словари подают еще и такие интересные варианты замены слова "визиваючий":

• визивний;

• задирливий;

• задерикуватий;

• зачіпний;

• зачіпливий.

Если речь идет о фразе "иметь вызывающий вид", то лучшими будут такие украинские соответствия:

глядіти задирливо;

козирем дивитися;

козирем стояти.

В то же время вызывающее поведение на украинском правильнее передать как вызывающее поведение.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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